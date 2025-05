Nesta segunda-feira (5), Nottingham Forest e Crystal Palace empataram por 1 a 1, em partida válida pela 35ª rodada da Premier League. O duelo foi disputado no estádio Selhurst Park, em Londres. Os gols da partida foram marcados por Eze, que marcou de pênalti para o Crystal Palace, e Murillo, para o Nottingham Forest.

Com o resultado, o Nottingham Forest perde a chance de entrar no G5 da Premier League. O clube busca uma classificação à Champions League e com o empate, ficam dois pontos atrás dos times que estão no bolo por uma vaga. O Crystal Palace, por outro lado, além da Copa da Inglaterra, não briga por mais nada na temporada e permanece no meio de tabela.

Nottingham Forest x Crystal Palace: como foi o jogo?

O primeiro tempo do confronto foi marcado por um forte equilíbrio entre os clubes. A partida começou estudada e cautelosa, e de certa forma, permaneceu assim até o fim da etapa. As equipes chegavam e finalizavam, porém, com pouco perigo às suas respectivas metas. Quem era mais forte no duelo era o Crystal Palace, que finalizou nove vezes. O Nottingham Forest, no entanto, não ficou muito atrás e finalizou seis.

Nottingham Forest e Crystal Palace no empate em 1 a 1, pela Premier League (Foto: Divulgação/X)

Já no segundo tempo, a partida ficou mais aberta. Os clubes saíram mais para o jogo e conseguiram atacar mais. A partida tomou um rumo diferente aos 15 minutos da etapa, quando foi marcado um pênalti para o Crystal Palace. O artilheiro do time, Eze, não titubeou e cravou o gol. Entretanto, a reação do Nottingham Forest veio pouco tempo depois, aos 19 minutos. Em jogada de escanteio, a bola sobrou na entrada da área, que foi chutada em direção ao gol e desviou em Murillo. O desvio foi feliz e o brasileiro foi responsável pelo empate.

O que vem por aí?

Após o empate, o clube enfrenta o Tottenham em duelo válido pela Premier League. O jogo será disputado no próximo domingo (11), às 10h15 (de Brasília). O Nottingham Forest também entrará em campo no mesmo horário e dia, em partida também válida pelo campeonato inglês.