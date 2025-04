Mesmo em meio a uma temporada de crise e críticas, Pep Guardiola não deixou de levar o Manchester City à final da FA Cup. O técnico espanhol conduziu o time à vitória diante do Nottingham Forest no domingo (28), por 2 a 0, e alcançou a terceira final seguida na competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Entretanto, nem mesmo a decisão em Wembley satisfez o treinador. Após o confronto, Pep concedeu entrevista coletiva e não demonstrou nenhuma positividade em relação ao momento vivido pelos mancunianos.

continua após a publicidade

Não, a temporada não tem sido boa. Estamos mil milhões de pontos atrás do Liverpool.

Apesar das críticas, o triunfo sobre o Nottingham foi bem construído. Aos dois minutos, Rico Lewis pisou no ataque e abriu o placar, acalmando o confronto para os Sky Blues. Já no início da segunda etapa, Gvardiol ampliou a vantagem e matou o confronto. Guardiola, porém, não deixou de ser ríspido com a atuação.

➡️ Flamengo e Barcelona disputarão a Copa Intercontinental de 2025; entenda

➡️ Zagueiro do Manchester City confia em título no Mundial: ‘Não vamos lá para férias’

continua após a publicidade

- Não podemos negar que tivemos sorte, pois eles criaram chances. Mas tirando essas ações deles, o jogo em geral foi bom. Estou feliz por estar na final novamente. Agora temos que nos acalmar e recuperar. Temos quatro finais na Premier League - declarou.

Pep Guardiola celebra vitória do Manchester City sobre o Forest na FA Cup (Foto: Adrian Dennis / AFP)

📆 O que segue para Guardiola na FA Cup?

Com a qualificação, o City busca reescrever a derrota sofrida na decisão de 2023-24, quando perdeu para o Manchester United. A decisão acontecerá no dia 17 de maio, diante do Crystal Palace, também em Wembley. Na semifinal, o Palace superou o Aston Villa em sonoros 3 a 0.