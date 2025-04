O Crystal Palace venceu o Aston Villa por 3 a 0 e carimbou sua vaga na final da Copa da Inglaterra. Os gols - belos gols, por sinal - foram marcados por Eze e Sarr (2x), e Mateta ainda perdeu um pênalti. O Palace nunca conquistou um grande troféu em sua história. Em 164 anos de existência, o time de Selhurst Park já disputou duas finais da Copa da Inglaterra, sendo derrotado nas duas pelo Manchester United. Agora na final, o time tem a chance de mudar a história, ou repetir seu passado melancólico.

O Aston Villa, que vinha de campanha histórica na Champions League, agora foca suas atenções na Premier League, ainda buscando vaga em uma competição europeia na próxima temporada.

Como foi a partida entre Crystal Palace e Aston Villa?

Após 15 minutos iniciais lentos, o Crystal Palace tomou gosto do jogo. Aos 30 minutos, Eze acertou um chutaço e balançou as redes de Emiliano Martínez, abrindo o placar para o Crystal Palace. Aos 38, Mateta arrancou pelo lado esquerdo e cruzou, mas Sarr perdeu o tempo da bola e cabeceou fraco para fora. No lance seguinte, Konsa quase empatou o jogo para o Villa após cabeceio em escanteio, mas Henderson fez grande defesa. Aos 44, Mitchell furou e desperdiçou chance claríssima para o Palace após cruzamento pela direita.

Na segunda etapa, o Aston Villa começou pressionando. Aos 4 minutos do segundo tempo, McGinn pegou de primeira e, depois, foi a vez de Digne. As duas boas finalizações de fora da área foram paradas por belas defesas de Henderson, que estava inspirado no jogo. Aos 5, um banho de água fria para o Villa: pênalti para o Palace. Eze protegeu a bola e sofreu o trança pé dentro da área. Mateta foi para a bola e chutou na trave. Seguiam vivas as esperanças do Aston Villa, mas não por muito tempo.

Aos 13, Sarr conduziu a bola e arriscou de perna direita de fora da área para marcar um golaço e ampliar o marcador para o Crystal Palace. Aos 20, Bailey quase diminuiu para o Aston Villa, mas foi travado pela defesa adversária. O time de Birmingham tentava, mas Henderson não deixava. Aos 32, Bailey tentou novamente, mas o goleiro defendeu. Henderson foi um dos nomes da partida. O Crystal Palace ainda teve tempo de enterrar o caixão do Villa com Sarr, que infiltrou a área e tocou na saída de Martínez aos 49. Três a zero.

O que vem por aí para Crystal Palace e Aston Villa?

Na próxima segunda-feira (5/5), o Crystal Palace volta a campo para receber o Nottingham Forest às 16h (de Brasília) pela 35ª rodada da Premier League. Já o Aston Villa volta a jogar no próximo sábado (3/5), às 8h30 (de Brasília) para receber o Fulham pela mesma rodada do Campeonato Inglês.

A final da Copa da Inglaterra será disputada no dia 17/5, também em Wembley. O Crystal Palace aguarda o vencedor de Nottingham Forest e Manchester City para saber seu adversário na decisão.