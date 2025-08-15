menu hamburguer
Enzo Maresca, do Chelsea, dispara contra técnico do Liverpool: ‘Não presto atenção’

Italiano cutuca holandês por fala recente

Técnico do Chelsea, Enzo Maresca durante coletiva no Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis/AFP)
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/08/2025
12:20
  • Matéria
  Matéria

Treinador do Chelsea, Enzo Maresca disparou contra Arne Slot, técnico do Liverpool, às vésperas do início dos Blues na Premier League. O italiano comentou sobre uma frase dita holandês sobre a expectativa de ver a equipe londrina disputando o título do Campeonato Inglês na última temporada, o que não aconteceu.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Isso foi o que Arne Slot disse sobre nós na última temporada. Eu não sei, sendo sincero. Não presto atenção no que as pessoas dizem sobre a gente. Até porque é fácil dizer que há mais clubes envolvidos. Não gosto desse tipo de jogo. Gosto de me concentrar nos jogadores, tentar melhorar e, depois, eles podem dizer o que quiserem.

Atual campeão do Mundial de Clubes, o Chelsea espera disputar o título da Premier League com o Liverpool, que é o atual detentor do troféu do Campeonato Inglês. Os Blues vivem uma boa fase desde a segunda metade da temporada passada, em que também conquistaram a Conference League.

No dia 4 de outubro, o Chelsea recebe o Liverpool, em jogo pela 7ª rodada da Premier League, no Stamford Bridge. As duas equipes entram como favoritas na luta pelo título nacional ao lado de Manchester City e Arsenal.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

FBL-ENG-FACUP-PLYMOUTH-LIVERPOOL
Arne Slot, técnico do Liverpool, à beira do campo em jogo da Premier League (Foto: Henry Nicholls/AFP)

