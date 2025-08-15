Ligue 1: os 10 jogadores para ficar de olho na temporada
O Campeonato Francês começa nesta sexta-feira (15) e tem boas atrações
A temporada do futebol francês está prestes a começar e a Ligue 1 atrai olhares de todo o mundo, principalmente por ser uma liga que revela talentos. A partida de abertura será disputada entre Rennes e Olympique de Marselha, já com atrações interessantes. A seguir, o Lance! listou dez destaques para acompanhar de perto nesta temporada:
Ousmane Dembélé (PSG)
Principal candidato ao prêmio de melhor jogador do mundo, por conta de sua última temporada, Dembélé será extremamente visado em 2025/26, principalmente pela dúvida de se conseguirá sustentar o nível apresentado anteriormente. Para ilustrar o impacto do atacante nos títulos do PSG em 2024/25, o camisa 10 marcou 35 gols e concedeu 14 assistências nas 53 partidas que disputou por todas as competições. É inegável que Luis Enrique conseguiu extrair o melhor de Dembélé, mas a grande questão é se esse padrão permanecerá. A Ligue 1 será uma prova para tal.
Vitinha (PSG)
Considerado não só um dos grandes jogadores do PSG em 2024/25, mas também do mundo, Vitinha terá de provar seu talento mais uma vez, já que o futebol de elite exige isso. Determinante nas conquistas da Ligue 1 e da Liga dos Campeões pelo PSG, o português se consolidou como uma das referência na sua posição à nível Mundial. Não à toa, foi importante também para a sua seleção na Liga das Nações. Além disso, os números ofensivos da última temporada sustentam seu impacto no time de Luis Enrique. Em 59 partidas, o meio-campista contribuiu com oito gols e quatro assistências.
Paul Pogba (Monaco)
Depois de dois anos longe do futebol diante de suspensão por doping, Paul Pogba está de volta aos gramados franceses e promete ser a estrela do Monaco. Um dos jogadores mais reconhecidos da última geração da seleção da França, Pogba vestirá a camisa 8 no Principado e busca sua redenção após passar por gigantes, como Juventus e Manchester United. O mundo estará de olho.
Maghnes Akliouche (Monaco)
Akliouche é um dos grandes talentos da Ligue 1 e atrai interesse de um gigante: a Inter de Milão. Na última temporada, pelo Monaco, Maghnes Akliouche atuou em 42 partidas por todas as competições, com sete gols marcados e outras 12 assistências concedidas. O meia-atacante de 23 anos vem crescendo de produção no Principado, já que no ano anterior contribuiu com oito bolas nas redes e quatro passes para gols. Estes números explicam o interesse da Inter, que pode tirá-lo do Campeonato Francês.
Olivier Giroud (Lille)
Giroud é um caso de retorno à liga que o revelou para o mundo do futebol. Aos 38 anos e após passagem pelo LAFC, o histórico atacante da seleção francesa está de volta a Ligue 1 depois de 13 anos. O camisa 9 defendeu as camisas de clubes como Grenoble, Istres, Tours e Montpellier antes de atuar pelos poderosos Arsenal, Chelsea e Milan. O campeão mundial de 2018 chega ao Lille com 346 gols marcados em sua carreira, o que fundamenta o peso da contratação.
Alexsandro Ribeiro (Lille)
Primeiro brasileiro da lista, Alexsandro Ribeiro merece atenção, assim como já recebe de Carlo Ancelotti na seleção. O zagueiro foi um dos destaques da última Ligue 1 e chamou muita atenção em suas atuações no Brasil pelas Eliminatórias da Copa de 2026. Aos 26 anos, Alexsandro demonstra ótima capacidade de saída de jogo, com uma ambidestria funcional e força nos duelos denfensivos. Não é à toa que foi um pilar do Lille para garantir vaga na Liga Europa para esta temporada.
Igor Paixão (Olympique de Marselha)
Uma das principais contratações do Olympique de Marselha, Igor Paixão chega à Ligue 1 em alta. O atacante brasileiro se tornou a maior contratação da história do Marselha após ser comprado junto ao Feyenoord e é apontado como substituto de Luis Henrique, negociado com a Inter de Milão. Na última temporada, Igor marcou 18 gols e distribuiu 19 assistências em 47 jogos pelo clube holandês, inclusive terminando a liga nacional como vice-artilheiro.
Abner (Lyon)
Apesar da campanha aquém do Lyon na última temporada da Ligue 1, o brasileiro Abner foi um dos poucos raios de esperança no time de Paulo Fonseca. Tanto é que o lateral-esquerdo vem sendo lembrado nas convocações da seleção brasileira. Em 2024/25, o brasileiro oscilou em relacão à titularidade por conta da disputa por posição com Tagliafico. Porém, se destacou em boa parte dos jogos que disputou. Ao todo, foram 27 partidas, com dois gols marcados e uma assistência concedida.
Kalimuendo (Nice)
Uma das grandes revelações da última edição da Ligue 1, Arnaud Kalimuendo promete ser ainda mais decisivo após a venda de Evann Guessand ao Aston Villa. Tudo indica que o talentoso atacante francês dará um salto na carreira em breve, mas, para isso, precisa manter a consistência apresentada no ano anterior. Aos 23 anos, Kalimuendo foi autor de 17 gols em 33 jogos pelo Nice na Ligue 1 2024/25, números bastante expressivos para um jovem em um clube que não é protagonista.
Kendry Paez (Strasbourg)
Emprestado de forma estratégica pelo Chelsea ao Strasbourg, Kendry Páez chega sob muita expectativa à Ligue 1. Com apenas 18 anos, o equatoriano é visto como um talento geracional e os Blues esperam uma manobra parecida com a exercida por Andrey Santos na temporada passada. Revelado pelo Independiente del Valle, Kendry Páez disputou 70 partidas pelo clube, marcando 13 gols e concedendo seis assistências. Mesmo com pouco tempo para mostrar todo o seu potencial em seu país, Páez já é um titular na seleção.
