Ligue 1: os 10 jogadores para ficar de olho na temporada

Igor Paixão é a maior contratação do Olympique de Marselha, destacado por sua performance no Feyenoord.

A temporada do futebol francês está prestes a começar e a Ligue 1 atrai olhares de todo o mundo, principalmente por ser uma liga que revela talentos. A partida de abertura será disputada entre Rennes e Olympique de Marselha, já com atrações interessantes. A seguir, o Lance! listou dez destaques para acompanhar de perto nesta temporada:

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ousmane Dembélé (PSG)

Principal candidato ao prêmio de melhor jogador do mundo, por conta de sua última temporada, Dembélé será extremamente visado em 2025/26, principalmente pela dúvida de se conseguirá sustentar o nível apresentado anteriormente. Para ilustrar o impacto do atacante nos títulos do PSG em 2024/25, o camisa 10 marcou 35 gols e concedeu 14 assistências nas 53 partidas que disputou por todas as competições. É inegável que Luis Enrique conseguiu extrair o melhor de Dembélé, mas a grande questão é se esse padrão permanecerá. A Ligue 1 será uma prova para tal.

continua após a publicidade

Dembélé comemorando gol pelo PSG (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Vitinha (PSG)

Considerado não só um dos grandes jogadores do PSG em 2024/25, mas também do mundo, Vitinha terá de provar seu talento mais uma vez, já que o futebol de elite exige isso. Determinante nas conquistas da Ligue 1 e da Liga dos Campeões pelo PSG, o português se consolidou como uma das referência na sua posição à nível Mundial. Não à toa, foi importante também para a sua seleção na Liga das Nações. Além disso, os números ofensivos da última temporada sustentam seu impacto no time de Luis Enrique. Em 59 partidas, o meio-campista contribuiu com oito gols e quatro assistências.

Vitinha e Kudus disputam bola no duelo entre PSG e Tottenham, pela Supercopa da Europa (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Paul Pogba (Monaco)

Depois de dois anos longe do futebol diante de suspensão por doping, Paul Pogba está de volta aos gramados franceses e promete ser a estrela do Monaco. Um dos jogadores mais reconhecidos da última geração da seleção da França, Pogba vestirá a camisa 8 no Principado e busca sua redenção após passar por gigantes, como Juventus e Manchester United. O mundo estará de olho.

continua após a publicidade

Paul Pogba em coletiva de apresentação no Monaco (Foto: Frederic Dides/AFP)

Maghnes Akliouche (Monaco)

Akliouche é um dos grandes talentos da Ligue 1 e atrai interesse de um gigante: a Inter de Milão. Na última temporada, pelo Monaco, Maghnes Akliouche atuou em 42 partidas por todas as competições, com sete gols marcados e outras 12 assistências concedidas. O meia-atacante de 23 anos vem crescendo de produção no Principado, já que no ano anterior contribuiu com oito bolas nas redes e quatro passes para gols. Estes números explicam o interesse da Inter, que pode tirá-lo do Campeonato Francês.

Maghnes Akliouche em ação pelo Monaco (Foto: Reprodução/AS Monaco)

Olivier Giroud (Lille)

Giroud é um caso de retorno à liga que o revelou para o mundo do futebol. Aos 38 anos e após passagem pelo LAFC, o histórico atacante da seleção francesa está de volta a Ligue 1 depois de 13 anos. O camisa 9 defendeu as camisas de clubes como Grenoble, Istres, Tours e Montpellier antes de atuar pelos poderosos Arsenal, Chelsea e Milan. O campeão mundial de 2018 chega ao Lille com 346 gols marcados em sua carreira, o que fundamenta o peso da contratação.

Giroud em ação pela Seleção da França (Foto: Franck Fife/AFP)

Alexsandro Ribeiro (Lille)

Primeiro brasileiro da lista, Alexsandro Ribeiro merece atenção, assim como já recebe de Carlo Ancelotti na seleção. O zagueiro foi um dos destaques da última Ligue 1 e chamou muita atenção em suas atuações no Brasil pelas Eliminatórias da Copa de 2026. Aos 26 anos, Alexsandro demonstra ótima capacidade de saída de jogo, com uma ambidestria funcional e força nos duelos denfensivos. Não é à toa que foi um pilar do Lille para garantir vaga na Liga Europa para esta temporada.

Alexsandro Ribeiro pela Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Igor Paixão (Olympique de Marselha)

Uma das principais contratações do Olympique de Marselha, Igor Paixão chega à Ligue 1 em alta. O atacante brasileiro se tornou a maior contratação da história do Marselha após ser comprado junto ao Feyenoord e é apontado como substituto de Luis Henrique, negociado com a Inter de Milão. Na última temporada, Igor marcou 18 gols e distribuiu 19 assistências em 47 jogos pelo clube holandês, inclusive terminando a liga nacional como vice-artilheiro.

Igor Paixão foi anunciado oficialmente pelo Olympique de Marseille (Foto: Divulgação)

Abner (Lyon)

Apesar da campanha aquém do Lyon na última temporada da Ligue 1, o brasileiro Abner foi um dos poucos raios de esperança no time de Paulo Fonseca. Tanto é que o lateral-esquerdo vem sendo lembrado nas convocações da seleção brasileira. Em 2024/25, o brasileiro oscilou em relacão à titularidade por conta da disputa por posição com Tagliafico. Porém, se destacou em boa parte dos jogos que disputou. Ao todo, foram 27 partidas, com dois gols marcados e uma assistência concedida.

Abner vem sendo titular da lateral esquerda na Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Kalimuendo (Nice)

Uma das grandes revelações da última edição da Ligue 1, Arnaud Kalimuendo promete ser ainda mais decisivo após a venda de Evann Guessand ao Aston Villa. Tudo indica que o talentoso atacante francês dará um salto na carreira em breve, mas, para isso, precisa manter a consistência apresentada no ano anterior. Aos 23 anos, Kalimuendo foi autor de 17 gols em 33 jogos pelo Nice na Ligue 1 2024/25, números bastante expressivos para um jovem em um clube que não é protagonista.

Kalimuendo em ação pelo Nice (Foto: Reprodução/Ligue 1)

Kendry Paez (Strasbourg)

Emprestado de forma estratégica pelo Chelsea ao Strasbourg, Kendry Páez chega sob muita expectativa à Ligue 1. Com apenas 18 anos, o equatoriano é visto como um talento geracional e os Blues esperam uma manobra parecida com a exercida por Andrey Santos na temporada passada. Revelado pelo Independiente del Valle, Kendry Páez disputou 70 partidas pelo clube, marcando 13 gols e concedendo seis assistências. Mesmo com pouco tempo para mostrar todo o seu potencial em seu país, Páez já é um titular na seleção.

Kendry Páez em ação pela seleção do Equador (Foto: Reprodução/Equador)

📲 De olho no Lance!, Futebol Internacional e na Premier League! Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.