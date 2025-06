Técnico da Itália vira manchete e vê pressão aumentar após derrota nas Eliminatórias

A seleção italiana foi atropelada pela Noruega na 3ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. A equipe de Luciano Spalletti estreou na competição com derrota por 3 a 0 e não agradou os da Itália. Nos jornais do país, o treinador viu a pressão do cargo aumentar com o resultado negativo.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Sem participar de uma Copa do Mundo desde 2014, a Itália precisa de bons resultados se quiser voltar a elite do futebol mundial. No comando da equipe desde o segundo semestre de 2023, Spaletti é a esperança da Federação Italiana para a classificação para Copa. A mídia local, entretanto, discorda disso.

Em um dos jornais impressos mais tradicionais do país, o "Corriere dello Sport", o treinador recebeu o adjetivo "acerbi" na manchete do dia.

Como o site de notícias brasileiro "Calciclopédia" apontou, o jornal italiano usou o termo para fazer um jogo de palavras. O Lance! te explica.

continua após a publicidade

➡️Sem Dembélé e Barcola, França sofre mais um desfalque para Liga das Nações

Acerbi é o sobrenome de um dos zagueiros que, supostamente, deveria ter marcado Haaland, autor do 3º gol da Noruega. Além do nome, acerbi é o plural de acerbo, que, em italiano, remete a alguém imaturo, que não está à altura de realizar alguma tarefa.

Com a relação entre a falha na marcação dos jogadores noruegueses e o baixo aproveitamento do treinador no cargo, não restaram dúvidas da pressão no técnico.

continua após a publicidade

Spalletti vira manchete após derrota da Itália para Noruega nas Eliminatórias da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução / @CorSport)

Relembre: Com Spalletti no comando, Itália perde para Noruega

A Noruega venceu a Itália por 3 a 0, na 3ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo, na última sexta-feira (6). A equipe de Ståle Solbakken abriu a vantagem com gols de Sorloth, Nusa e Haaland ainda no primeiro tempo e mantém 100% de aproveitamento em busca de uma vaga no Mundial de 2026.

Na etapa inicial, a Noruega surpreendeu e abriu o placar com Sorloth sendo lançado em profundidade pelo lado esquerdo e batendo cruzado para abrir o placar aos 13 minutos. Apesar da superioridade da Itália na posse de bola, os mandantes ampliaram o marcador em bela jogada individual de Nusa, que passou por dois defensores, entrou na área e bateu firme para estufar as redes aos 33 minutos. Na reta final, Haaland foi acionado livre de marcação, driblou Donnarumma e finalizou de direita para fazer 3 a 0 aos 42 minutos.

Na volta do intervalo, ambas as equipes fizeram um jogo morno e com poucas chances de gols. Aos 20 minutos, a Noruega assustou a Itália em uma cobrança de falta com Odegaard tocando para Berge, e o meia batendo de primeira na trave. No fim, os visitantes tentaram fazer uma pressão com as substituições promovidas por Spalletti, mas não conseguiram se organizar e criar chances, tendo encerrado a partida com apenas uma finalização na direção do gol defendido por Nyland de uma cabeçada de Lucca após cruzamento de Orsolini.

Na segunda-feira (9), a Itália de Spalletti recebe a Moldávia buscando se recuperar nas Eliminatórias, às 15h45 (de Brasília).