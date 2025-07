Filipe Luís surpreende em escalação do Flamengo contra o Fluminense

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para o clássico com o Fluminense na noite deste domingo (20), às 19h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. No Maracanã, a equipe rubro-negra entra em campo com três zagueiros de origem: Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Wesley será opção no banco de reservas, e Varela é o titular pela direita.

Assim, o Flamengo começa o Fla-Flu com: Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira; Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Everton Cebolinha.

Para o clássico, o técnico Filipe Luís não conta com Bruno Henrique. O capitão rubro-negro cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Lesionados, Alex Sandro, Ayrton Lucas, Michael e Pulgar não jogam. Preservado, De la Cruz também é baixa. Por outro lado, Pedro está de volta à lista de relacionados, mas começa a partida no banco.

Escalação do Flamengo diante do Fluminense (Foto: Divulgação / Flamengo)

Escalação do Fluminense

O Tricolor, que pela primeira vez não contará com Jhon Arias, negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra, entra em campo com: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal; Martinelli e Lima; Canobbio e Everaldo.

Confira as informações do clássico

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X FLUMINENSE

15ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 20 de julho de 2025, às 19h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

