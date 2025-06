França e Alemanha apresentam diferença bilionária no valor dos elencos; veja os detalhes

França e Alemanha se enfrentam neste sábado (7) para decidir o 3º colocado da Nations League. As seleções foram eliminadas nas semifinais por Espanha e Portugal, respectivamente, e buscam a medalha de bronze. Apesar do equilíbrio em campo, os elencos apresentam uma diferença bilionária no valor de mercado. O Lance! Biz mostra os valores.

➡️Atuação de Mbappé contra a Espanha divide opiniões na França

Mbappé é o jogador mais valioso no confronto entre Alemanha e França (Foto: Franck Fife/AFP)

Atualmente, a França ocupa a primeira posição das seleções com os elencos mais valiosos do mundo, com valor estimado em 1,32 bilhão de euros (cerca de R$ 8,39 bilhões) de acordo o Transfermarkt. Os franceses superam, inclusive, a seleção espanhola, que, ainda segundo o portal especializado em finanças do futebol, tem o segundo maior valor em mercado, avaliada em 1,29 bilhão de euros (aproximadamente R$ 8,17 bilhões).

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Por outro lado, a seleção alemã tem um elenco com valor de mercado bem abaixo de seu adversário. Juntos, os jogadores convocados por Thomas Tuchel estão avaliados em 732 milhões de euros (cerca de R$ 4,64 bilhões), o que representa uma diferença de quase R$ 4 bilhões em relação aos atletas do elenco francês.

A disparidade financeira entre as duas seleções fica mais evidente na lista dos dez jogadores mais valiosos do confronto. Apenas Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, aparece como jogador da Alemanha no ranking.

Florian Wirtz é o jogador mais valioso da Alemanha (Foto: AFP)

Jogadores mais valiosos de França x Alemanha