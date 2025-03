Técnico da Espanha se encanta por Yamal e projeta duelo contra a Holanda

A Espanha enfrenta a Holanda nesta quinta-feira (20), pela ida das quartas de final da UEFA Nations League. Em entrevista coletiva, Luis de la Fuente destacou o potencial do adversário e comentou sobre o potencial do jovem Lamine Yamal.

Luis de la Fuente comandando treino da seleção espanhola (Photo by LLUIS GENE / AFP)

O primeiro questionamento para o treinador espanhol foi sobre uma possível lesão do zagueiro do Barcelona Iñigo Martínez. De la Fuente afirmou que decidiu preservar após exames constatarem uma parameniscite interna no joelho direito e que confia nas opções defensivas da Espanha.

Em relação ao seu adversário, o espanhol enfatizou que é uma das melhores seleções da Europa atualmente. De la Fuente também disse que considera a decisão como "uma final de Eurocopa".

Na entrevista coletiva, o nome de Lamine Yamal foi muito elogiado pelo técnico. "Ele tem potencial para ser um grande e único jogador de futebol. Temos sorte de tê-lo. Ele tem 17 anos e ainda está se desenvolvendo. Vamos aproveitar um jogador de futebol lendário, um daqueles que definem eras, disse o comandante.

Outros atletas do Barcelona também foram bastante destacados pelo treinador. Pedri, meio-campista, e Pau Cubarsí, zagueiro, foram definidos como "jogadores com talentos sobrenaturais" por Luis de la Fuente.

Por fim, de la Fuente deixou em aberto a sua escolha no gol. Com a volta de Unai Símon após lesão e a boa fase de Raya pela seleção espanhola, o treinador afirmou que está muito seguro sobre as opções que a Espanha tem embaixo da trave e ainda não decidiu o titular.

Pré jogo de Holanda e Espanha

Holanda e Espanha se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 16h45 (de Brasília), no Stadion Feijenoord, em Roterdã, Holanda. O confronto é válido pela ida das quartas de final da UEFA Nations League e será transmitido pela SporTV (TV fechada). ➡️Clique para assistir no SporTV



Espanha e Holanda pela fina da Copa do Mundo de 2010. (Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP)

A Espanha, atual seleção campeã da Eurocopa, é o único time invicto nessa fase de grupos da Nations League. São cinco vitórias e apenas um empate nos seis jogos disputados nessa edição do torneio.

A Holanda, por outro lado, terminou em segundo colocado do grupo A3 , ficando apenas abaixo da Alemanha. O time venceu apenas duas vezes na competição mas conseguiu se classificar às fases de mata-mata. Memphis Depay, jogador do Corinthias, voltou a ser convocado e é supresa para o duelo.

Confira as informações do jogo entre Holanda e Espanha

✅ FICHA TÉCNICA

HOLANDA X ESPANHA

QUARTAS DE FINAL - JOGO DE IDA - UEFA NATIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de março de 2025, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Stadion Feijenoord, em Roterdã, Holanda

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

HOLANDA (Técnico: Ronald Koeman): Flekken; Jorrel Hato, De Vrij, Van Dijk e Timber; Koopmeiners, De Jong (Gravenberch ou Reijnders) e Xavi Simons; Brobbey, Memphis Depay e Gakpo.

ESPANHA (Técnico: Luis De la Fuente): Raya (Unai Símon); Mingueza, Cubarsí, Le Normand e Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruiz e Oyarzabal; Ferran Torres, Lamine Yamal e Nico Williams.