Memphis Depay destaca nível do futebol brasileiro: ‘Completamente diferente’

Memphis Depay segue sendo um dos destaques do Corinthians desde sua chegada ao Brasil. Contratado em setembro do ano passado, o atacante holandês se mostra cada vez mais adaptado à cultura e ao futebol brasileiro. Em entrevista à "ESPN" da Holanda, o jogador comentou sobre a dificuldade que é disputar o Brasileirão e destacou a atmosfera dos estádios em comparação à Europa.

- Acho que a liga brasileira está entre as cinco melhores do mundo. Baseado puramente em talento, luta, fisicalidade. As condições em que você joga. Depois de cada partida, nós nos pesamos e eu perco três quilos em noventa minutos. As condições são diferentes. A liga só vai ficar maior nos próximos anos. Você também vê que todos os talentos vão para a Europa - disse Memphis.

- Pessoalmente, fico surpreso e acho que isso se encaixa na minha jornada. Os estádios estão cheios. Já joguei para cem mil pessoas no Camp Nou ou oitenta mil no Old Trafford, mas o que você vivencia lá é completamente diferente - completou.

No primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, Memphis Depay foi um dos destaques da vitória do Corinthians sob o Palmeiras, por 1 a 0, no último domingo (16), no Allianz Parque. Em campo, o holandês foi o responsável por dar a assistência para o gol de Yuri Alberto.

Memphis Depay alcança nova meta e recebe valor milionário do Corinthians

O passe para o gol alvinegro, inclusive, também rendeu mais uma bolada ao atacante holandês. Isso porque o acordo do jogador com o Corinthians prevê uma série de metas financeiras que estão relacionadas com o desempenho do camisa 10 em campo. Foi o caso da última partida.

Contra o alviverde, Depay chegou a 20 participações em gols pelo Timão desde sua estreia, na reta final de 2024, número que está previsto como uma de suas metas no acordo com a equipe. O contrato diz que o holandês recebe a quantia de R$ 1.575.201 quando alcançar 15, 20, 25 e 30 participações em gols pelo clube alvinegro. Esses números foram estabelecidos para sua atuação entre setembro de 2024 (sua chegada ao clube) e julho de 2025.