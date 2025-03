Memphis é convocado e reforça a Holanda antes de Corinthians x Palmeiras

Memphis foi convocado por Koeman para a disputa dos dois próximos jogos da Holanda pela Liga das Nações da Uefa. A lista com 25 jogadores foi divulgada oficialmente nesta sexta-feira (14). A última vez que o atacante atuou pela seleção foi na Eurocopa de 2024, em julho do último ano.

Os compromissos serão pelas quartas de final da competição. Nesta Data Fifa, a equipe comandada por Koeman encara a Espanha em partidas de ida e volta. O primeiro jogo será na quinta-feira (20), às 16h45 (de Brasília), em De Kuip, na Holanda. No domingo (23), as seleções voltam a se encontrar em Mestalla, solo espanhol.

Em fevereiro, Koeman esteve no Brasil e assistiu a dois jogos do Corinthians: empate por 2 a 2 com o Guarani no Paulistão e vitória por 3 a 2 sobre a Universidad Central pela Pré-Libertadores, ambos na Neo Química Arena.

Memphis é o segundo maior goleador da seleção holandesa (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Retorno e busca pela artilharia

A última partida de Memphis pela Holanda foi na derrota por 2 a 1 para a Inglaterra, na semifinal da Euro de 2024, em julho do último ano. Aos 31 anos, o atacante é o segundo maior artilheiro de sua seleção, com 46 gols em 98 jogos. O único jogador acima do atacante do Corinthians no ranking é Van Persie, que marcou 50 vezes com a camisa laranja.

Véspera de Paulistão

A Data Fifa acontece entre as finais do Campeonato Paulista. O jogo de ida entre Corinthians e Palmeiras será no domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A partida de volta será somente no dia 27 de março, uma quinta-feira, após os jogos da Holanda.

Compromissos da Holanda