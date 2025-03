Tradição muçulmana, o Ramadã de 2025 acontece entre os dias 1 e 29 de março, referente ao nono mês do calendário islâmico. Nele, os devotos da religião se dedicam a um jejum do amanhecer ao anoitecer. Mesmo com o baque físico, são diversos os jogadores que exercem a prática no futebol. O de mais destaque atualmente é Lamine Yamal, que estenderá o jejum religioso à seleção espanhola.

Na semana passada, quando o Barcelona enfrentava o Benfica pela Champions League, Lamine já foi ajudado pelos seus companheiros de time para interromper o jejum durante a partida, já que ela acontecia ao fim do dia. A cena tende a se repetir nas próximas semanas pela Espanha.

É a primeira vez que Lamine Yamal pratica o Ramadã. A atitude da joia do Barça é uma homenagem direta à família do seu pai, que é muçulmana. Também será inédito o fato de um jogador da seleção espanhola estar em meio a pratica da tradição.

Vale frisar, porém, que Yamal não é o primeiro com o ideal religioso da seleção espanhola. Antes, Adama Traoré e Ansu Fati, que são muçulmanos, já haviam defendido as cores da Furia. As vezes que foram convocados, porém, não coincidiram com o jejum do Ramadã.

Além de se alimentar à noite, Yamal afirmou que acorda às cinco da manhã para rezar. Uma "dica" do atacante é o consumo de eletrólitos, que mantém seu corpo hidratado para o restante do dia.

Serão duas as partidas em que Yamal terá de se alimentar em campo. A primeira delas é no dia 20 de março, quando a Espanha visita a Holanda pela ida das quartas de final da Liga das Nações. A volta, em casa, acontece no dia 23.