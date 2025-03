Em grande fase no Barcelona, Lamine Yamal parece confiante e otimista acerca do futuro do time. Um dos maiores astros da equipe, o espanhol afirmou que o clube catalão é um dos grandes favoritos a ganhar a Champions League, dizendo não ter medo de nenhuma outra equipe, inclusive o rival Real Madrid, completando cutucando o time merengue, já que falou ser o time que o Barcelona mais "machucou".

Um dos protagonistas na temporada histórica do Barcelona, Yamal afirma não ter medo de nenhum time da Europa. O atacante de 17 anos vê sua equipe como um dos favoritos à conquista da Champions League. O jogador foi perguntado sobre uma possível final na competição, onde o clube catalão enfrentaria o Real Madrid e afirmou que os culés são a equipe que mais machuca os merengues

- Por que não? Não há necessidade de temer nenhum time. O Liverpool era favorito e foi eliminado. Além disso, somos os que mais machucamos o Real Madrid e vice-versa - afirmou o astro espanhol.

Lamine Yamal brilhou na vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid (Foto: Divulgação/ Barcelona)

🔢 Números de Lamine Yamal pelo Barcelona em confrontos contra o Real Madrid

⚽ 5 jogos (3 titular)

✅ 2V

❌ 3D

🥅 2 gols

⌛141 minutos para participar

📤4 passes decisivos

🧠1 grande chance criada

💢 9/12 finalizações no gol

💫 7 dribles certos

🌐 50% eficiência nos duelos

💥5 faltas sofridas

🏆 Nota Sofascore 7.36

O Barcelona é líder da La Liga e tem a mesma pontuação que o rival Real Madrid. Ambos os times somam 60 pontos na competição, sendo separados apenas pelo saldo de gols, onde o Barcelona - que tem um dos melhores ataques da Europa - tem 48, enquanto o Real Madrid tem 32. Além disso, os culés tiveram a segunda melhor campanha na fase de liga da Champions League, ficando apenas dois pontos atrás do líder Liverpool. Na Copa do Rei, o clube está na semifinal e enfrentará o Atlético de Madrid para definir o grande finalista.