Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 08:05 • Dortmund (ALE)

A Dinamarca não conseguiu resistir ao bom futebol da Alemanha e acabou eliminada da Eurocopa. Em jogo marcado por interferências do VAR nas ações do árbitro Michael Oliver, a equipe comandada por Kasper Hjulmand foi derrotada por 2 a 0.

Antes do primeiro tento alemão, os nórdicos chegaram a balançar as redes com Andersen. Porém, a arbitragem de vídeo anulou o gol por impedimento milimétrico de Delaney na origem da jogada; o atleta tinha a ponta de seu pé à frente da linha defensiva adversária.

Praticamente no lance seguinte, o próprio Andersen voltou a ser vítima de uma decisão com influência das cabines, desta vez em sua área defensiva. Em cruzamento de Raum, a bola bateu no braço do defensor, que vinha de encontro à jogada. Após ser recomendado a ir ao monitor, Oliver voltou com a decisão de marcar a penalidade, convertida por Kai Havertz. Após o jogo, Hjulmand detonou as chamadas do VAR.

- [Sobre o pênalti] Foi uma decisão de um centímetro, eu tenho a imagem. Não faz sentido isso, não deveríamos usar o VAR assim. Foi um centímetro. [...] Estou cansado das regras ridículas de mão na bola. Não podemos cobrar os jogadores para correr assim. O defensor estava normal no lance. Raramente falo sobre decisões de arbitragem, mas elas pesaram demais. É frustrante demais para o nosso time. Se fizéssemos 1 a 0 antes, tudo seria diferente. Na minha opinião, o futebol não deve ser assim - afirmou o comandante.

Nas redes sociais, torcedores de todo o mundo que acompanhavam a partida detonaram Michael Oliver. O técnico da Dinamarca seguiu a perseguição, nitidamente frustrado com a queda na Eurocopa.

- Nós fomos mostrados em seminários, muitas e muitas vezes, as regras de mão na bola. Os técnicos perguntam qual deve ser a posição da mão, como os jogadores devem correr. Claro que esse lance não foi de mão, foi um movimento natural de mão. Por favor, me digam qual é a regra. Me digam qual é a regra - completou.

Com a vitória, a Alemanha está qualificada às quartas de final. Agora, espera o vencedor de Espanha x Geórgia, que já acontece neste domingo (30), às 16h (horário de Brasília).

Kasper Hjulmand agradece apoio de torcedores da Dinamarca na Eurocopa (Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP)