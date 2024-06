Luciano Spalletti assumiu a Itália em 2023 (Foto: TIZIANA FABI / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 06:35 • Berlim (ALE)

A Itália sucumbiu diante da Suíça nas oitavas de final da Eurocopa, e não conseguiu conquistar o tão sonhado bicampeonato em sequência. Defendendo o título conquistado na edição de 2020, a Azzurra fez partida sem brilho e foi derrotada por 2 a 0.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ VEXAME? Relembre seleções favoritas que caíram para azarões na Eurocopa

Após o jogo, o técnico Luciano Spaletti concedeu entrevista coletiva. Questionado por alterações surpreendentes na escalação inicial e também no decorrer do confronto, o comandante assumiu a bronca da eliminação.

- Pessoalmente, nada muda para mim. Assumo a responsabilidade pelo que aconteceu, escolhi os jogadores e é claro que estou num caminho onde tenho que fazer algumas escolhas. A diferença foi feita pelo ritmo, que era muito inferior ao deles. Penso que a minha paixão é um sintoma de profundo respeito por todos, assumo a responsabilidade pelas escolhas, mas quando me dizem que contra a Croácia fizemos um jogo escandaloso volto a dizer que não, hoje e contra a Espanha estivemos abaixo da média - afirmou o treinador.

Questionado sob seu futuro à frente da Itália, Spalletti não fugiu do assunto, mas afirmou se manter calmo e tranquilo do que vem por aí. Tendo assumido a seleção em 2023, após a histórica conquista do Campeonato Italiano com o Napoli, tem contrato expirando ao final da Copa do Mundo de 2026.

- Saio com a certeza de que tenho de mudar alguma coisa, mas não creio que seja um resultado tão escandaloso como irá surgir agora. Gabriele Gravina [presidente da Federação Italiana] sempre se comportou como um profissional sério comigo e veremos o que ele tem a dizer - disse Luciano.

Itália de Spalletti decepcionou na missão de defender o título da Eurocopa (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)