Publicada em 29/06/2024 - 18:19

A Alemanha está classificada para as quartas de final da Eurocopa. Após um duelo marcado por paralisação em razão de chuva de granizo no Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha, a Seleção venceu a Dinamarca por 2 a 0, com gols de Havertz e Musiala, ambos no segundo tempo. Agora, a equipe espera pelo vencedor do confronto entre Espanha x Geórgia, que acontece neste domingo (30), às 16h.

O primeiro tempo teve maior domínio alemão até a metade dele. E, com apenas três minutos o zagueiro Schlotterbeck balançou as redes, mas o gol foi anulado. Na metade, a Dinamarca ameaçou uma reação, que durou pouco, já que o jogo foi paralisado aos 35 minutos em razão de um temporal com raios e granizo. Na etapa complementar, a Alemanha voltou disposta a garantir a vaga para a próxima fase, jogou melhor que a seleção adversária e chegou aos gols com Havertz, de pênalti, Musiala. Wirtz ainda marcou nos acréscimos, mas a arbitragem pegou impedimento no início do lance.

✅ FICHA TÉCNICA

Alemanha 2 x 0 Dinamarca

Oitavas de final - Eurocopa

🗓️ Data e horário: sábado, 29 de junho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

🟨 Árbitro: Michael Oliver (ING)

🚩 Assistentes: Stuart Burt (ING) e Daniel Cook (ING)

🖥️ VAR: Stuart Attwell (ING)

⚽ ESCALAÇÕES

ALEMANHA (Técnico: Julian Nagelsmann)

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger e Max Mittelstadt; Robert Andrich e Toni Kroos; Jamal Musiala, İlkay Gündoğan e Florian Wirtz; Kai Havertz.

DINAMARCA (Técnico: Kasper Hjulmand)

Kasper Schmeichel; Joachim Andersen, Andreas Christensen e Jannik Vestergaard; Alexander Bah, Pierre Hojbjerg, Thomas Delaney e Joakim Maehle; Christian Eriksen; Rasmus Hojlund e Jonas Wind.