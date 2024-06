Troféu da Eurocopa (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 15:21 • Berlim (ALE)

A Eurocopa entrou, neste sábado, na fase de oitavas de final. A Suíça deu a primeira cartada ao eliminar a Itália, vencendo por 2 a 0 em Berlim, e alcançando mais uma vez as quartas.

Mas, afinal, o que acontece se uma partida eliminatória terminar empatada ao fim dos 90 minutos? A resposta é simples: PRORROGAÇÃO. O regulamento prevê a disputa do tempo extra em todos as partidas que terminarem empatadas.

Neste caso, outros dois tempos de 15 minutos serão disputados. Caso a igualdade persista no marcador, as equipes vão para a disputa de pênaltis. Vale lembrar que a regra do gol de ouro, que finalizava uma prorrogação ao ato de um gol para qualquer um dos lados, não existe mais em competições oficiais.

As duas últimas edições da Eurocopa tiveram a história de suas finais contadas também com prorrogação. Em 2016, Éder calou o Stade de France e deu a Portugal seu primeiro título na história, em chute de fora da área no tempo extra. Cinco anos depois, Itália e Inglaterra permaneceram empatadas, e coube à marca da cal protagonizar a disputa de pênaltis que terminou em vitória da Azzurra.

