Técnico da Argentina se pronuncia sobre declarações de Raphinha

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni se pronunciou sobre as declarações dadas por Raphinha na véspera do clássico contra o Brasil. Em conversa com Romário, o jogador do Barcelona instaurou um "clima de guerra" ao dizer que daria porrada nos rivais.

Em coletiva, Scaloni fez questão de apaziguar o clima e fez uma lembrança de um jogo entre Argentina e Brasil em que uma imagem entre Messi e Neymar ficou marcada em sua memória. Além disso, o comandante afirmou que o clima de tensão não deve ultrapassar limites.

- Não entrei em detalhes sobre as declarações dos jogadores, mas eles me contaram. É Argentina x Brasil, é uma partida importante, mas ainda é uma partida de futebol. Lembro-me da imagem depois da Copa América de 2021, do Leo (Messi) sentado com Neymar na escada do Maracanã. Essa é a imagem que tem que ficar: é uma partida de futebol e todo mundo quer ganhar. Não há razão para ir além disso.

Segundo o "Olé", os jogadores e dirigentes da Argentina se surpreenderam principalmente com o tom da declaração de Raphinha. Uma fonte ouvida pela imprensa local afirmou que as palavras do atleta da Seleção Brasileira estão repercutindo internamente.

Técnico comenta sobre escalação da Argentina contra o Brasil

Lionel Scaloni não abriu o jogo sobre a escalação que irá utilizar no jogo entre Argentina e Brasil, mas admitiu que mudanças podem acontecer. Uma das novidades do elenco é o retorno de De Paul, que foi preservado contra o Uruguai.

- Não posso confirmar, mas será muito parecido com o outro dia, com a chegada do Rodrigo De Paul, e vamos ver se há uma ou duas mudanças. Ontem fizemos um treino com menos do que o esperado, e hoje vamos nos aprofundar e tomar a decisão final.

No fim desta segunda-feira (24), a Argentina realiza um último treino antes do clássico com o Brasil, pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.