Juventus tropeça em casa e é eliminada da Copa da Itália

Nesta quarta-feira (26), a Juventus empatou em 1 a 1 contra o Empoli mas foi eliminada nos pênaltis pela Copa da Itália. A equipe jogava diante da sua torcida, no Juventos Stadium, em Turin, mas não foi o suficiente para passar às semifinais da competição.

continua após a publicidade

Juventos x Empoli - Divulgação/empoli_fc_official

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O clube Azurro marcou com Youssef Maleh, enquanto Thuram deixou tudo igual para levar as decisões para os pênaltis. Nas penalidades, a equipe visitante levou a melhor por 4 a 2.

Como foi o jogo?

Nos primeiros 45 minutos, a Velha Senhora teve algumas dificuldades em criar chances de gol. A equipe comandada por Thiago Motta também sofreu muito defensivamente. O Empoli perdeu algumas oportunidades, porém, após belo chute de fora da área de Youssef Maleh, o time abriu o placar.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, o clube de Turim mudou de postura. Khéphren Thuram protagonizou uma boa jogada dentro da área adversária e deixou a partida igualada. Assim como o Empoli no primeiro tempo, a Juventus desperdiçou chances no final e não evitou as penalidades.

A equipe visitante converteu todas as cobranças de pênalti, enquanto Vlahovic e Yildiz desperdiçaram para a Velha Senhora, deixando o time fora das semis.

continua após a publicidade

Situação da Juventus

A equipe enfrenta uma má fase na temporada. Nos play-offs da Champions League, o clube foi eliminado pelo PSV e se despediu antes mesmo de entrar nas oitavas. Na Supercoppa Italiana, o Milan eliminou a Velha Senhora pelo placar de 2 a 1. Já no Campeonato Italiano, a Juve está em quarto, com 49 pontos, no entanto, está longe do primeiro colocado. A Internazionale é líder com 57 pontos mas está logo atrás de Napoli e Atalanta, com 56 e 54 pontos respectivamente.

Para salvar a temporada, o clube busca se manter entre os quatro primeiros para ao menos garantir uma fase na próxima edição de Champions League. Vale ressaltar que a Juventus é um dos times participantes do Super Mundial, que será disputado em junho.