Neto detona ausência de Neymar contra o Corinthians e cita Carnaval: ‘Absurdo’

Sem Neymar em campo, o Santos perdeu para o Corinthians por 2 a 1, no último domingo (9), na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista. A ausência do camisa 10 foi justificada por um desconforto na coxa. Após a partida, o ex-jogador Neto detonou a postura do astro durante a semana de preparação para o clássico.

Antes do confronto decisivo pelo estadual, Neymar marcou presença em um camarote no Carnaval do Rio de Janeiro. No dia, ele se encontrava de folga dos compromissos com o Santos. Contudo, Neto não aprovou a ação do atleta, que já havia sentido a coxa na partida contra o RB Bragantino, também pelo Campeonato Paulista, no último dia 2 de março.

- Por sinal, o Neymar ficou de auxiliar. Mas o cara foi para o Carnaval, ficou seis horas de pé, porque no Carnaval se fica seis horas de pé. Aí, ele está com uma contratura, de grau 1. Como ele não se trata? Mas vocês, que são Neymarzetes, vão defender. Mas é um absurdo - disse o ex-jogador.

Neymar na sapucaí

A folia do camisa 10 aconteceu após garantir a classificação do Santos à semifinal do Paulistão. Neymar viajou até o Rio de Janeiro para curtir o segundo dia de desfiles do Grupo Especial na Sapucaí. Ao lado de Bruna Biancardi, o jogador era um dos convidados do Camarote Rio.

Antes de comparecer à Sapucaí, Neymar dividiu com seus fãs um momento de recuperação utilizando um método de Cristiano Ronaldo: uma bota da marca Avanutri. Apesar do tratamento, o meia não conseguiu ficar disponível fisicamente para o confronto contra o Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista.

