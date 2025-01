Pogba e reformulação: Augusto Melo detalha ações do Corinthians no mercado

Na terça-feira (7), o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava sem anunciar nenhum reforço. Com uma postura mais conservadora, o Timão adota uma estratégia diferente em relação ao primeiro ano de gestão de Augusto Melo na presidência do clube, quando foram contratados 20 jogadores.

Mercado da Bola: Corinthians oficializa renovação com Romero

Nesta primeira parte de uma série de reportagens, Augusto Melo, presidente do Timão, fala ao Lance! sobre a postura do Corinthians no mercado, comenta a possibilidade de novas contratações, aborda o desejo da Fiel por um reforço de peso e esclarece se o clube está aberto à negociação para a saída de jogadores.

Augusto Melo falou sobre ações do Corinthians no mercado (Foto: José Manoel Idalgo/ Agência Corinthians)

Atento às oportunidades

Em 2025, o Corinthians disputará o Campeonato Paulista, o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. Enquanto a Fiel deseja reforços para o restante da temporada, internamente, o discurso é de manutenção do elenco. Nesta janela, o Timão renovou os contratos de Romero, Carrillo, Hugo Souza, Cacá, Maycon e Bidon.

L!: O Timão contratou muitos jogadores em seu primeiro ano de gestão. Qual será a postura do Corinthians nesta janela de transferências?

Augusto Melo: Nós estamos trabalhando de maneira pontual, nosso maior objetivo era deixar a base do time aqui, o time que finalizamos o campeonato ano passado, e isso foi feito. Agora de acordo com as oportunidades a gente avalia se vale ou não.

Reformulação em 2024

Em seu primeiro ano de gestão, o Corinthians passou por um processo de reconstrução. Jogadores com história no clube, como Cássio, Paulinho e Gil, deixaram a equipe ao longo da temporada. Por outro lado, 20 atletas foram contratados, incluindo referências técnicas que conquistaram a torcida.

L!: Quais foram as dificuldades de conduzir uma reorganização que se despediu de ídolos, como Cássio e Paulinho, e contratou novas referências, como Hugo e Memphis?

Augusto Melo: Todos os jogadores com história no Corinthians foram reconhecidos. A gente tinha que deixar nosso time mais jovem e isso foi feito com muito respeito. As novas contratações nos deram um amparo maior de mostrar para a torcida que o time ia ir bem na temporada e teríamos sucesso quando eles engrenassem.

Nomes de peso são uma loucura?

A Fiel até pode compreender uma postura mais modesta no mercado, mas também sonha com contratações de impacto, como a do holandês Memphis, em setembro, que deixou o futebol europeu rumo ao Timão. No fim do ano, Pogba, de 31 anos, foi especulado no Corinthians, mas o presidente nega que essa seja uma prioridade.

L!: O Corinthians avalia grandes reforços como Pogba e Sérgio Ramos?

Augusto Melo: Como falei anteriormente, nós estamos no mercado de forma pontual, nenhuma loucura será feita.

Jogadores podem sair?

A projeção orçamentária elaborada pela diretoria do Corinthians para este ano prevê que o Timão arrecade uma quantia milionária com a venda de jogadores. O meia Breno Bidon e o atacante Yuri Alberto terminaram o ano em alta e passaram a ser alvo do mercado europeu.

L!: O Corinthians precisa faturar R$ 181 milhões com vendas de jogadores neste ano. Qual é o seu planejamento para alcançar essa meta?

Augusto Melo: Nós temos muitos jogadores bons e promissores. Claro que nosso objetivo é formar atletas, mantê-los no time profissional e quando a oportunidade for boa para todas as partes, levarmos adiante, mas para isso acontecer a gente precisar dar toda estrutura para eles trabalharem e fazerem o que mais sabem, que é jogar futebol.