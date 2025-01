Especulado no Corinthians, Pogba confirma que recebeu propostas

Sonho de consumo dos torcedores do Corinthians, o meio-campista Paul Pogba está perto de voltar ao cenário do futebol após encarar uma suspensão por doping, que o tirou dos gramados a partir de setembro de 2023. Sem clube desde que rescindiu o contrato com a Juventus, o francês disse que avalia propostas.

- Existem propostas. Existem algumas coisas interessantes, outras nem um pouco interessantes. Jogar por um time que disputa a Liga dos Campeões? Por que não? Sempre queremos ir para os melhores clubes, mas isso não depende de mim. Há discussões e está sendo finalizado. Não posso dizer mais do que isso - afirmou Pogba.

Pogba e a punição por doping

O caso aconteceu em agosto de 2023, quando o atleta testou positivo para o uso de testosterona depois de uma partida da Juventus pela Série A. A substância é proibida pela Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês). No início, ele foi suspenso provisoriamente pelo Tribunal Nacional Antidoping da Itália e, após julgamento, foi determinada uma pena de quatro anos.

Contudo, o meia conseguiu, através de uma ação na Corte Arbitral do Esporte (CAS), a redução da pena para 18 meses. Nesse cenário, Pogba estará disponível para retornar aos gramados em março de 2025 e foi especulado como reforço do Corinthians. O francês não entra em campo desde o dia 3 de setembro de 2023.

