Suspensão de goleiro do Al-Nassr trava ida de Bento ao Genoa; entenda

O Al-Nassr decidiu suspender o empréstimo do goleiro Bento ao Genoa, interrompendo uma negociação que estava encaminhada para a ida do brasileiro ao futebol italiano. Segundo informação do jornalista Fabrizio Romano, a mudança de cenário ocorreu após a expulsão do goleiro titular Nawaf Al-Aqidi na derrota desta segunda-feira (12) por 3 a 1 para o Al-Hilal.

Nawaf Al-Aqidi foi expulso por conduta violenta no clássico saudita, em um empurrão contra o volante Rúben Neves no momento em que o meia tentava buscar a bola dentro do gol do Al-Nassr. Agora, o goleiro pode receber uma suspensão mínima de dois jogos, enquanto o terceiro arqueiro do elenco se recupera de lesão. Ou seja, a equipe saudita, momentaneamente, está sem opções para a posição.

Diante disso, o Al-Nassr comunicou o bloqueio imediato do empréstimo de Bento. O acordo entre os clubes estava fechado de forma verbal, mas condicionado à ausência de imprevistos técnicos no jogo, a transferência foi travada. O negócio havia sido finalizado como empréstimo, com cláusula de opção de compra estimada em cerca de 9 milhões de euros (cerca de R$ 56 milhões).

Com isso, o clube saudita optou por manter o ex-goleiro do Athletico-PR por mais duas ou três partidas, período estimado para cumprir a suspensão do companheiro de posição. Agora, cabe ao Genoa decidir se aguarda a liberação do jogador ou se encerra a negociação para buscar outra opção disponível no mercado.

Bento não estava sendo utilizado por Jorge Jesus no Al-Nassr

Bento em sua última convocação pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O jogador perdeu espaço no clube saudita após a chegada do técnico Jorge Jesus e, atualmente, tem sido utilizado apenas em partidas de copa, enquanto a titularidade no Campeonato Saudita ficou com Nawaf Al-Aqidi. Desde que chegou ao clube, em 2024, Bento disputou 59 jogos, sem conquistar títulos.

A transferência para o futebol europeu pode aumentar sua minutagem em campo a poucos meses da Copa do Mundo de 2026. Sua última convocação ocorreu na Data Fifa de outubro de 2025, quando foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão.

No futebol brasileiro, Bento atuou pelo Athletico-PR entre 2019 e 2024, consolidando-se como titular a partir de 2021. Pelo clube paranaense, disputou 164 partidas, sofreu 163 gols e manteve a meta inviolada em 59 ocasiões. Sua primeira convocação para a seleção brasileira ocorreu ainda no período em que defendia o Furacão, em 2023, e, desde então, acumula seis jogos pela Canarinho.

