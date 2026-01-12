Cristiano Ronaldo marca, mas Al-Hilal vira contra Al-Nassr no clássico saudita
CR7 abriu o placar da partida, enquanto Al-Dawsari, Kanno e Rúben Neves viraram na segunda etapa
O Al-Hilal derrotou o Al-Nassr de virada por 3 a 1 no clássico desta segunda-feira (12), válido pela 15ª rodada do Campeonato Saudita. A partida teve início às 14h30 (de Brasília), e foi realizada na Kingdom Arena, em Riade (SAU). Um dos maiores goleadores da história do futebol, Cristiano Ronaldo abriu o placar da partida no primeiro tempo, enquanto Salem Al-Dawsari, Mohamed Kanno e Rúben Neves viraram na segunda etapa.
Com o resultado, o Al-Hilal segue na liderança da Saudi Pro League, com 38 pontos — sete a mais que o Al-Nassr. O clube mandante mantém uma invencibilidade de 25 jogos na temporada. A equipe de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, no entanto, ocupa a vice-liderança e está a quatro rodadas sem vencer.
Como foi Al-Hilal x Al-Nassr no Campeonato Saudita?
O primeiro tempo do Derby de Riade foi marcado por alternância no controle do jogo. Nos minutos iniciais, o Al-Hilal teve maior presença ofensiva e levou mais perigo à área adversária, utilizando lançamentos de Rúben Neves em busca de Salem, que não conseguiu dar sequência às jogadas. Com o passar do tempo, o Al-Nassr passou a ter mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras.
O placar foi aberto aos 41 minutos. João Félix fez o lançamento para a área, Coman desviou, e a bola sobrou para Cristiano Ronaldo abrir o placar do Al-Nassr contra o Al-Hilal. Dentro da área, o atacante finalizou de primeira e marcou, sem chances para o goleiro. O gol foi o de número 959 da carreira do português, que se aproximou da marca de mil gols.
Na volta do intervalo, o clássico ficou marcado por decisões da arbitragem e mudança no cenário da partida. Aos 10 minutos, Malcom avançou com a bola dentro da área e foi derrubado por Simakan, e o árbitro assinalou pênalti para o Al-Hilal. Na cobrança, Salem bateu no lado esquerdo e converteu, empatando o jogo.
Pouco depois, aos 13 minutos, houve uma confusão entre jogadores na área do Al-Nassr após o pênalti. Inzaghi pediu a expulsão do goleiro adversário. O árbitro foi acionado pelo VAR para revisar o lance e identificou um empurrão do goleiro Al-Aqidi em Rúben Neves, no momento em que o meia tentava buscar a bola dentro do gol.
Após a análise, Al-Aqidi recebeu cartão vermelho, e o Al-Nassr passou a atuar com um jogador a menos. O goleiro reserva entrou no lugar do brasileiro Ângelo. Aos 35 minutos, a virada chegou: o Al-Hilal voltou a marcar quando Rúben Neves levantou a bola na área, Kanno ficou com a sobra e finalizou para o gol. Nos acréscimos, Al-Dawsari sofreu pênalti e deixou Neves bater e fechar o caixão.
O que vem por aí?
No domingo (18), às 14h30 (de Brasília), o Al-Hilal encara o NEOM, uma das sensações da Arábia Saudita que foi recém-promovido à primeira divisão do país. Do outro lado, o Al-Nassr confronta o Al-Shabab, que ocupa a zona de rebaixamento, no sábado.
