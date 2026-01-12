Liverpool vence Barnsley em Anfield e classifica na Copa da Inglaterra
Reds ganharam por 4 a 1 e garantiram vaga na próxima fase, onde enfrentam o Brighton
O Liverpool derrotou o Barnsley por 4 a 1 nesta segunda-feira (12), pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. A partida foi realizada em Anfield, em Liverpool, com gols marcados por Szoboszlai, Frimpong, Wirtz e Ekitiké aos Reds, enquanto Phillips diminuiu aos visitantes.
Com o resultado, o Liverpool garantiu a classificação para a próxima rodada da FA Cup. A equipe de Arne Slot terá caminho difícil ao enfrentar o Brighton, que eliminou o Manchester United anteriormente. Os Reds recebem o rival em Anfield e contarão com o apoio dos fãs para avançar às oitavas de final.
Como foi Liverpool x Barnsley?
O jogo da Copa da Inglaterra teve um primeiro tempo com participação ofensiva das duas equipes, mas em especial do lado do Liverpool. Em Anfield, os Reds tiveram mais presença no campo de ataque desde o início e abriram o placar aos 8 minutos, quando Mac Allister acionou Szoboszlai, que finalizou de longa distância e marcou um golaço.
Após o gol, o Barnsley passou a explorar mais os espaços e tentou equilibrar as ações, mas o Liverpool ampliou um tempo depois. Frimpong avançou pelo lado direito, entrou na área e finalizou de perna esquerda para abrir vantagem na partida.
Na reta final da etapa inicial, o Barnsley conseguiu diminuir. Aos 39 minutos, em jogada de contra-ataque, Phillips recebeu em profundidade pela direita. Szoboszlai, que havia marcado o primeiro gol do jogo, se antecipou e ficou com a bola, conduziu até a área e tentou o recuo de calcanhar para o goleiro, mas o passe ficou curto. Phillips aproveitou a sobra, recuperou a posse e finalizou para o gol.
No segundo tempo, o Liverpool manteve o controle da partida e administrou a vantagem jogando em Anfield. A equipe reduziu os riscos, circulou a bola com mais frequência e limitou as ações ofensivas do Barnsley, que encontrou dificuldades para voltar a ameaçar.
A superioridade dos mandantes foi consolidada nos minutos finais do jogo. Em jogada trabalhada no ataque, a bola chegou até Ekitiké, que fez o passe de calcanhar para Florian Wirtz. O meia entrou na área e finalizou para marcar, ampliando o placar. O atacante francês confirmou a condução segura do Liverpool nos acréscimos, quando deixou o seu com passe do alemão e fechou em 4 a 1.
Confira todos os jogos da 4ª rodada da Copa da Inglaterra
- Liverpool x Brighton
- Stoke City x Fulham
- Oxford United x Sunderland
- Southampton x Leicester
- Wrexham x Ipswich Town
- Arsenal x Wigan
- Hull City x Chelsea
- Burton Albion x West Ham
- Burnley x Mansfield Town
- Norwich x West Bromwich
- Port Vale x Bristol City
- Grimsby Town x Wolverhampton
- Aston Villa x Newcastle
- Manchester City x Salford City ou Swindon Town
- Macclesfield x Brentford
- Birmingham x Leeds
