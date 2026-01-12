menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Liverpool vence Barnsley em Anfield e classifica na Copa da Inglaterra

Reds ganharam por 4 a 1 e garantiram vaga na próxima fase, onde enfrentam o Brighton

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 12/01/2026
18:40
Frimpong marcou um dos gols do Liverpool sobre o Barnsley em Anfield (Foto: PETER POWELL / AFP)
imagem cameraFrimpong marcou um dos gols do Liverpool sobre o Barnsley em Anfield (Foto: PETER POWELL / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Liverpool derrotou o Barnsley por 4 a 1 nesta segunda-feira (12), pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. A partida foi realizada em Anfield, em Liverpool, com gols marcados por Szoboszlai, Frimpong, Wirtz e Ekitiké aos Reds, enquanto Phillips diminuiu aos visitantes.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o Liverpool garantiu a classificação para a próxima rodada da FA Cup. A equipe de Arne Slot terá caminho difícil ao enfrentar o Brighton, que eliminou o Manchester United anteriormente. Os Reds recebem o rival em Anfield e contarão com o apoio dos fãs para avançar às oitavas de final.

continua após a publicidade

Como foi Liverpool x Barnsley?

O jogo da Copa da Inglaterra teve um primeiro tempo com participação ofensiva das duas equipes, mas em especial do lado do Liverpool. Em Anfield, os Reds tiveram mais presença no campo de ataque desde o início e abriram o placar aos 8 minutos, quando Mac Allister acionou Szoboszlai, que finalizou de longa distância e marcou um golaço.

Após o gol, o Barnsley passou a explorar mais os espaços e tentou equilibrar as ações, mas o Liverpool ampliou um tempo depois. Frimpong avançou pelo lado direito, entrou na área e finalizou de perna esquerda para abrir vantagem na partida.

continua após a publicidade

Na reta final da etapa inicial, o Barnsley conseguiu diminuir. Aos 39 minutos, em jogada de contra-ataque, Phillips recebeu em profundidade pela direita. Szoboszlai, que havia marcado o primeiro gol do jogo, se antecipou e ficou com a bola, conduziu até a área e tentou o recuo de calcanhar para o goleiro, mas o passe ficou curto. Phillips aproveitou a sobra, recuperou a posse e finalizou para o gol.

Szoboszlai abriu o placar com golaço de fora da área em Liverpool x Barnsley pela Copa da Inglaterra (Foto: PETER POWELL / AFP)
Szoboszlai abriu o placar com golaço de fora da área em Liverpool x Barnsley pela Copa da Inglaterra (Foto: PETER POWELL / AFP)

No segundo tempo, o Liverpool manteve o controle da partida e administrou a vantagem jogando em Anfield. A equipe reduziu os riscos, circulou a bola com mais frequência e limitou as ações ofensivas do Barnsley, que encontrou dificuldades para voltar a ameaçar.

A superioridade dos mandantes foi consolidada nos minutos finais do jogo. Em jogada trabalhada no ataque, a bola chegou até Ekitiké, que fez o passe de calcanhar para Florian Wirtz. O meia entrou na área e finalizou para marcar, ampliando o placar. O atacante francês confirmou a condução segura do Liverpool nos acréscimos, quando deixou o seu com passe do alemão e fechou em 4 a 1.

Confira todos os jogos da 4ª rodada da Copa da Inglaterra

    1.
  1. Liverpool x Brighton
    2. 2.
  2. Stoke City x Fulham
    3. 3.
  3. Oxford United x Sunderland
    4. 4.
  4. Southampton x Leicester
    5. 5.
  5. Wrexham x Ipswich Town
    6. 6.
  6. Arsenal x Wigan
    7. 7.
  7. Hull City x Chelsea
    8. 8.
  8. Burton Albion x West Ham
    9. 9.
  9. Burnley x Mansfield Town
    10. 10.
  10. Norwich x West Bromwich
    11. 11.
  11. Port Vale x Bristol City
    12. 12.
  12. Grimsby Town x Wolverhampton
    13. 13.
  13. Aston Villa x Newcastle
    14. 14.
  14. Manchester City x Salford City ou Swindon Town
    15. 15.
  15. Macclesfield x Brentford
    16. 16.
  16. Birmingham x Leeds

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias