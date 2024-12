A FIFA anunciou o design do patch que estampará a camisa do time que se sagrar campeão do Super Mundial de Clubes de 2025. O emblema poderá ser exibido nas camisas do time vencedor por quatro temporadas, até 2029, uma novidade em relação ao uso anterior limitado a um ano.

O patch não será concedido aos vencedores da Copa Intercontinental, mantendo o Manchester City como o último a ostentar o emblema do torneio anterior até a próxima edição. O Mundial de 2025 ocorrerá nos Estados Unidos, nos meses de junho e julho de 2025 e contará com a presença dos brasileiros Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Flamengo.

Clubes divulgam detalhes dos ingressos de setor exclusivo no Super Mundial

🔥Botafogo:

- A venda para os setores exclusivos da torcida alvinegra começam no dia 6 de janeiro, com prioridade para sócio-torcedor.

🔴Flamengo:

- Para o setor dedicado à torcida rubro-negra, a venda será iniciada no dia 7 de janeiro de 2025, com vantagens para os sócios-torcedores.

🐷Palmeiras:

- A cota reservada à torcida do Palmeiras será disponibilizada pelo clube a partir do dia 7 de janeiro, com prioridade para os sócios.

🏟️Fluminense:

As vendas dos setores exclusivos para os sócios começam nesta quinta-feira (19), às 12h (de Brasília), e seguem com exclusividade até o dia 23 de dezembro, às 12h (de Brasília).