Suécia arquiva investigação de estupro que envolve Mbappé

Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid e da seleção francesa, teve seu nome ligado a um caso de estupro na Suécia, em outubro deste ano, durante sua visita a Estocolmo. A investigação foi encerrada devido à falta de provas suficientes. As informações foram divulgadas pelo Ministério Público sueco nesta quinta-feira (12), sem citar o nome do atleta.

- Considero não haver provas suficientes para continuar a investigação, que, portanto, está encerrada - explicou a promotora responsável pelo caso, Marina Chirakova, em um comunicado à imprensa.

Entenda o caso Mbappé

Voltando de lesão no fim de setembro, Mbappé acabou sendo cortado da seleção francesa para os jogos da Liga das Nações e acabou recebendo um período de "férias". Durante sua folga, o jogador viajou até a Suécia, onde foi visto em boates e restaurantes.

Os problemas surgiriam depois disso. No mesmo hotel de luxo em que Mbappé estava hospedado, uma mulher alegou ter sido violentada sexualmente, e, por estar hospedado no hotel, o atleta se tornou um dos suspeitos.

As autoridades suecas estão investigam o caso e, segundo a defesa do jogador, ele se coloca à disposição para cooperar com as investigações e até mesmo prestar depoimento, caso seja necessário.

Outro fator que contribuiu para que Mbappé fosse investigado como suspeito, é o fato do jogador ter mantido relações com uma mulher na Suécia, segundo a imprensa europeia. O canal "RMC Sport" disse haver mensagens entre os dois após o encontro, mas estima-se que a relação fosse consensual e a moça não seja a denunciante.

Mbappé lamenta gol perdido em Real Madrid x Barcelona (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Mudanças na legislação sueca

A Lei do Consentimento prevê condenações por estupro mesmo quando a vítima não se protege física ou verbalmente contra as agressões, protegendo vítima que sofrem com o fenômeno conhecido como "medo congelado" (quando fica incapaz de reagir diante da violência).

Outro artigo da lei introduziu o delito do 'estupro negligente', quando alguém deve estar ciente do risco de que a outra pessoa não esteja participando voluntariamente". O Conselho Nacional Sueco para Prevenção ao Crime registrou, em 2020, um aumento de 75% no número de condenações por estupro após a sanção da lei.

A condenação por estupro na Suécia acarreta pena uma de prisão de três a dez anos, quando o crime for considerado grave. O estupro negligente, citado acima, acarreta pena de prisão de até quatro anos.