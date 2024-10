Mbappé chegou de graça ao Real Madrid na última janela de transferências (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 09:12 • Madri (ESP)

Kylian Mbappé foi eleito, nesta quinta-feira (17), o melhor jogador de setembro pelo Real Madrid. O atacante francês marcou em todos os jogos do clube no mês, e ganhou o prêmio através de votação da torcida.

Nas redes sociais, torcedores comemoraram a escolha não somente pelo futebol apresentado pelo astro, mas sim por servir como uma motivação ao extracampo. Nos últimos dias, Mbappé está sendo ligado a um caso de estupro na Suécia, cujas investigações estão em andamento.

A situação aconteceu durante a Data Fifa de outubro. Kylian sofreu uma lesão muscular no fim de setembro, e o técnico da França, Didier Deschamps, escolheu deixá-lo fora da lista de convocados para os jogos da Liga das Nações da Europa.

Em resultado, o jogador optou por curtir seu momento de descanso em Estocolmo, e foi visto em um restaurante e em uma discoteca enquanto os Bleus superavam a seleção de Israel. Porém, a curtição se transformou em um grande problema posteriormente.

O Ministério Público da Suécia confirmou, na terça-feira (15), que estaria investigando uma denúncia de agressão sexual cometida no mesmo hotel em que Mbappé estava hospedado. Portais e emissoras locais, durante a apuração, afirmaram ter acesso a documentos e uma afirmação da vítima, que comprovam que o craque seria o autor da violação.

Mbappé seguirá sendo investigado, e deve prestar esclarecimentos de forma remota nos próximos dias. Se o caso não for arquivado, o atleta precisará comparecer a uma audiência na Suécia. Nas redes sociais, representantes diretos do francês detonaram a acusação.

- Um novo rumor calunioso está inflamando a internet. As acusações são falsas e irresponsáveis, e sua propagação é inaceitável. Mbappé não tolerará, em nenhuma circunstância, que sua integridade, reputação e honra sejam manchadas por insinuações infundadas - afirmaram, em nota.

O prêmio entregue a Kylian pode ser uma forma de manter o craque motivado diante da polêmica. Veja os números do camisa 9 abaixo com a camisa do Real Madrid:

⚽ 5 jogos

⌛ 434 minutos em campo

🥅 6 gols

📤 1 assistência

✅ 5 vitórias

Já recuperado da lesão e reapresentado em Valdebebas, Mbappé está disponível para o próximo compromisso do Real Madrid. A equipe de Carlo Ancelotti visita o Celta de Vigo no Balaídos, no sábado (19), às 16h (horário de Brasília).

