No início do segundo tempo da partida entre Madureira e Fluminense, no Estádio Kleber José de Andrade, pelo Campeonato Carioca, torcedores do Tricolor foram a loucura nas redes sociais, revoltados com um suposto pênalti não marcado em cima de Renato Augusto, que sofreu um contato dentro da área. O VAR não chamou o árbitro para revisar o lance e a decisão de campo se manteve: pênalti não marcado.

Fluminense x Madureira

Duelo ainda está em andamento. Jogo está empatado por 0 a 0. Acompanhe o tempo real!