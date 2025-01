Sensação do Carioca, Maricá marca no fim e se mantém na ponta

Com um golaço de Walber aos 50 minutos do segundo tempo, o Maricá arrancou um empate por 2 a 2 com o Sampaio Corrêa neste domingo (26), em Maricá, pela 5ª rodada da Taça Guanabara. Com o resultado, o time manteve a invencibilidade e a liderança isolada do Campeonato Carioca. O Sampaio Corrêa, por sua vez, chegou aos seis pontos e ocupa o meio da tabela.

Sensação deste início de Estadual, com 11 pontos em cinco partidas, o Maricá fez um jogo sólido diante do seu torcedor. O time começou melhor e teve controle do jogo na maior parte do tempo. O problema é que encontrou um Sampaio Corrêa bem postado, obediente tecnicamente e com o goleiro Zé Carlos fazendo uma jornada extraordinária.

O Maricá abriu o marcador aos 18, através de Carvalho, mas a vantagem no placar durou pouco. Isso porque, aos 27, Max recebeu na entrada da área, cortou a marcação e tirou do goleiro para empatar para o Sampaio Corrêa.

Sampaio Corrêa vira, mas Maricá empate no fim

Já no segundo tempo, o mesmo Max marcaria o gol da virada para a equipe visitante. E foi um golaço. Aos 29, o atacante arrancou em velocidade pela direita, deixou a marcação para trás e chutou cruzado.

A partir daí, o Maricá passou a exercer pressão até o fim do jogo. Teve o trabalho um pouco facilitado aos 41, quando Kanu, que entrara no segundo tempo, recebeu cartão vermelho direto após dar uma “tesoura”. Nos últimos minutos, o Sampaio Corrêa se defendeu como pôde, mas Walber, em um chutaço de fora da área, arrancou o empate do Maricá no último lance.

O time da casa, do técnico Reinaldo, foi a campo com Dida; Magno Nunes, Mizael, Carvalho (Bezerro) e João Victor; Ramon, Gutemberg (Clisman), Vinícius e Walber; Denílson (Kevin) e Sergio (Hugo)

Treinado por Alfredo Sampaio, o Sampaio Corrêa, por sua vez, alinhou com Zé Carlos; Lucas (Kanu), Marreta, Eduardo Thuram e Guilherme; Rodrigo Dantas (Pablo), Gabriel Agú (Igor Goulart) e Rafael Pernão; Max, Octavio (Luan) e Elias.