Suárez detona treinador com quem trabalhou: ‘Nem sequer nos cumprimenta’

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 14:58 • Miami (EUA)

Luís Suárez contou, em entrevista ao "DSports Uruguay", um pouco da relação que tinha com Marcelo Bielsa. Os dois trabalharam juntos pela seleção do Uruguai e, pelas falas do atacante, a relação não era das melhores. 'El Pistolero' se aposentou da Celeste no início de setembro.

- Na Copa América houve situações que me magoaram e que não contei por uma questão de convivência. Muitos jogadores fizeram reunião para pedir ao treinador que pelo menos nos desse bom dia. Ele nem sequer nos cumprimenta.

Atualmente no Inter Miami, dos Estados Unidos, o ex-Grêmio demonstrou tristeza ao comentar a relação que os jogadores convocados tinham com funcionários da seleção, por conta de regras do treinador.

- Eles não deixa os funcionários entrarem e cumprimentarem e comerem conosco. Parte meu coração que a seleção viva assim hoje.