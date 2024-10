Fortaleza encara o Grêmio e pode assumir liderança do Brasileirão

Fortaleza encara o Grêmio em Porto Alegre (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fortaleza tem oportunidade de ouro de assumir, mesmo que momentaneamente, a liderança do Brasileirão. A equipe visita o Grêmio em Porto Alegre nesta sexta-feira (4), em partida válida pela 29ª rodada da competição. Em caso de vitória, o Leão do Pici - atualmente terceiro colocado - ultrapassaria Palmeiras e Botafogo.

O Tricolor tem a chance de voltar ao topo da tabela pela primeira vez desde a 24ª rodada. De lá para cá, o time sofreu derrotas marcantes, como para o Alvinegro Carioca e o Internacional, além do empate com o Athletico-PR. Assim, o viu a liderança se distanciar, mas conseguiu boa recuperação com vitórias sobre Bahia e Cuiabá.

Desta forma, o Fortaleza se restabeleceu na luta pelo título brasileiro. A equipe está ocupa a terceira colocação com 55 pontos somados, dois a menos que o atual líder Botafogo. Por isso, uma vitória sobre o Grêmio renderia ao Laion a liderança do campeonato, pelo menos até Glorioso e Palmeiras entrarem em campo no sábado (5).

Campanha histórica do Fortaleza

Além do topo da tabela, três pontos diante do Imortal fariam com que o Leão do Pici chegasse a mesma pontuação que fez com que o time terminasse no G-4 em 2021. A primeira temporada de Juan Pablo Vojvoda foi a melhor do clube na história dos pontos corridos, quando terminou em quarto lugar com 58 pontos.

Grêmio e Fortaleza entram em campo a partir das 21h30, de sexta-feira. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

