Lance de Endrick contra o Paraguai gera preocupação no futebol espanhol

Endrick em ação contra a seleção do Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Daniel Duarte / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 09:38 • Redação do Lance!

Apesar de ter sido substituído no intervalo da partida contra o Paraguai, Endrick, da Seleção Brasileira, foi assunto nos diários espanhóis nesta quarta-feira (11). A razão foi a lesão do zagueiro Alderete, do Getafe, ocasionada após choque com o atacante do Real Madrid, aos 33 minutos do primeiro tempo.

O jogador deu lugar a Gustavo Velázquez seis minutos após, chorando e com muitas dores. O diário 'MARCA', da Espanha, afirmou que 'A joelhada de Endrick fez o jogador paraguaio sair de campo', aliás, a derrota da Seleção Brasileira repercutiu como uma bomba na imprensa do país europeu: o 'AS' entitulou o resultado como 'O Brasil à beira do abismo'.

Alderete ainda realizará exames para constatar a gravidade da lesão, porém, a crença é de que a situação do jogador seja grave. Grata surpresa no início de temporada do Getafe, o defensor de 27 anos deve ser baixa nas próximas partidas da equipe.

Após o intervalo do jogo, Endrick deu lugar a João Pedro, atacante do Brighton, que junto de Luiz Henrique, do Botafogo, tentaram acrescentar mais dinâmica ao ataque comandado por Dorival Júnior, Apesar disso, é evidente que as atuações não foram o suficiente para evitar o resultado negativo no Defensores del Chaco.

Com a derrota, o Brasil ocupa a quinta colocação das Eliminatórias da Copa do Mundo, com dez pontos. O resultado ainda fez com que o Paraguai, com nove pontos e em sétimo, encostasse na tabela. O próximo compromisso da Amarelinha é diante do Chile, penúltimo colocado, no dia 10 de outubro.

Alderete, que se lesionou após lance com Endrick, em ação contra a Seleção Brasileira (Photo by Daniel Duarte / AFP)