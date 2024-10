Suárez coloca Bielsa na berlinda, e Uruguai tenta contornar crise internamente

Marcelo Bielsa foi exposto pelos jogadores do Uruguai, que esperam resolver pendências com o técnico a "portas fechadas" (Foto: Juan MABROMATA / AFP)







Escrito por João Marcos • Publicada em 09/10/2024 - 05:00 • Montevidéu (URU)

A seleção do Uruguai atravessa uma crise inesperada desde que o atacante Luís Suárez expôs detalhes da difícil relação entre os jogadores e o técnico Marcelo Bielsa. Entretanto, as falas do centroavante não pegaram de surpresa os atletas da Celeste, muito menos a imprensa local.

Segundo jornalistas uruguaios que cobriram a última Copa América, disputada nos Estados Unidos, o mau relacionamento entre o argentino e seus comandados já era notório. Desde então, havia a expectativa por quando os problemas entre as partes ficariam mais intensos.

- Não foi nenhuma surpresa a declaração de Suárez. A surpresa foi ele decidir fazer essas declarações, que foi o que impactou as pessoas. Mas não impactou os jornalistas, que sabiam que havia esses inconvenientes - contou o jornalista Daniel López Moroy, da "Rádio TBO".

Os problemas também se estendiam a integrantes da comissão técnica. O caso mais emblemático foi o da saída de Carlos Nicola, ex-preparador de goleiros da equipe, às vésperas da Copa América. O motivo seria uma sugestão de Bielsa para que os contratos de profissionais que integraram comissões técnicas anteriores fossem prorrogados por apenas três meses, e mediante aprovação do argentino.

- Ele teve alguns problemas com pessoas do Complexo Uruguay Celeste (centro de treinamento da seleção). Muita gente que fez parte do trabalho de (Óscar) Tabárez e estava há muito tempo, também reclamou - relatou o jornalista Eduardo Guti, da Radio Nacional do Uruguai.

Apesar da péssima relação com o técnico, os jogadores estão unidos em torno da causa e não há grupos a favor ou contra Bielsa. Os atletas querem se reunir nesta Data Fifa para resolver as questões pendentes com o treinador.

- Estávamos acostumados com outra coisa e Bielsa tem a sua metodologia. O (José Maria) Giménez foi claro. Nández e (Federico) Valverde também aprovaram o que o Suárez disse. São coisas de vestiário, e devem ser conversadas a portas fechadas, como estão tentando fazer - concluiu Guti.

Luís Suárez e Marcelo Bielsa em jogo do Uruguai na Copa América, disputada no meio deste ano (Foto: Juan MABROMATA / AFP)

Projeto e multa astronômica seguram o técnico

Quem acompanha a trajetória de Bielsa não se surpreende com as notícias vindas do Uruguai. O apelido de "El Loco" não é resultado apenas da forma como suas equipes costumam jogar, mas também das atitudes intempestivas e dos métodos excêntricos de gestão de grupo - como na ocasião em que fez o elenco do Leeds United (Inglaterra) limpar o CT do clube para, supostamente, lembrar os jogadores do esforço que os torcedores faziam para assistir aos jogos da equipe.

Quando contratou o argentino, a Federação Uruguaia estava ciente destas polêmicas, mas decidiu apostar no técnico com o objetivo de mudar o estilo de jogo histórico da Celeste, como conta Eduardo Guti.

- Acredito que Bielsa foi contratado para buscar uma mudança na identidade da equipe, tentar uma mudança na forma de jogar. Olhar mais para o gol do adversário e menos para o nosso próprio gol, como historicamente atua o futebol uruguaio.

Além do estilo de jogo da seleção, a Federação Uruguaia levou outro aspecto em consideração para fechar com o treinador, segundo Daniel Moroy: o impacto midiático.

- Queriam dar outra reputação à seleção, que poderia atuar em outros países com a cobrança de cachê para os jogos mais importantes. Dar outra importância para a equipe com um técnico de grande nível. É por isso também que estão tentando bons amistosos para o Uruguai após as Eliminatórias, para cobrir o salário de Bielsa, de aproximadamente 4 milhões de dólares.

Jogadores do Uruguai esperam resolver a crise internamente (Foto: Michael Reaves/Getty Images/AFP)

Apesar da crise, a Federação de Futebol do Uruguai ainda não se manifestou sobre as declarações dos jogadores. E nem pretende, a princípio. A saída do técnico está fora de cogitação, independentemente dos resultados desta Data Fifa, diante do Peru, na sexta-feira (11), às 22h30 (hora de Brasília) fora de casa; e do Equador, na terça-feira (15), às 20h30 (de Brasília), em casa.

Os motivos são dois: primeiro, porque não há problemas de relacionamento entre o técnico e os dirigentes da Federação Uruguaia de Futebol - tal fato, inclusive, será utilizado na busca de uma solução para o conflito com o elenco; depois, porque a multa rescisória do treinador é considerada astronômica, e impossível de ser paga pela entidade neste momento.

Por fim, vale destacar: as seis vagas diretas das Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, além da vaga de repescagem, oferecida ao sétimo colocado da classificação, fazem com que não haja temor por uma não classificação do Uruguai para o torneio, o que também ajuda a segurar o técnico no cargo. Atualmente, a Celeste ocupa a terceira posição da tabela, com 15 pontos.

