Zagueiro do Uruguai defende Bielsa e contraria Luis Suárez

Marcelo Bielsa no comando do Uruguai (Foto: Charly Triballeau/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 12:10 • Montevidéu (URU)

O clima na seleção do Uruguai está longe de ser pacífico. Luis Suárez, recém-aposentado da Celeste, e o meia Federico Valverde, do Real Madrid, fizeram críticas recentes ao técnico Marcelo Bielsa e sua maneira de se portar no dia a dia da equipe.

➡️ Uruguai divulga lista de convocados, com sete atletas que atuam no Brasil; veja

Os problemas de relacionamento, porém, foram rechaçados pelo zagueiro José Giménez, do Atlético de Madrid. Josema deu apoio ao comandante e afirmou que todo o plantel segue fechado com a gestão atual.

➡️Jogadores convocados para as Eliminatórias da Copa de 2026 que atuam no Brasil; veja lista

- Todos que estão na equipe são responsáveis pelo ambiente, e não é fácil vincular-se a uma ideia diferente da que estamos habituados. O mais importante nisso tudo é que estejamos no melhor caminho para levar o Uruguai à Copa do Mundo - disse o defensor.

Jogadores fizeram pedido a Bielsa

Suárez detalhou momentos de sua jornada com "El Loco", e afirmou que houve uma reunião onde os jogadores solicitaram ao treinador que "desse pelo menos um 'bom dia'". Valverde definiu os capítulos como verdadeiros e definiu o centroavante como alguém com liberdade de falar o que quisesse por ser ídolo, mas Giménez optou por ir na contramão.

- Não é fácil vincular-se a uma ideia diferente da que estamos habituados a seguir. Porém, todos os jogadores se entregaram 100% à equipe e ao treinador. Muitos podem pensar que é um problema, mas vejo uma oportunidade de poder resolver - afirmou.

A seleção do Uruguai volta a campo nesta sexta-feira (11), às 22h30 (de Brasília), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Bielsa e sua equipe, terceiros na classificação, visitam o Peru no Nacional de Lima; quatro dias depois, recebem o Equador no Estádio Centenário, em Montevidéu.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Giménez foi o primeiro jogador do Uruguai a defender a gestão de Marcelo Bielsa (Foto: AFP)