Valverde confirma falas de Suárez sobre Bielsa e sugere solução para conflito

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 20:25 • Montevidéu (URU)

O volante Ernesto Valverde, do Real Madrid, confirmou as declarações recentes de Luís Suárez sobre o relacionamento entre o técnico Marcelo Bielsa e os jogadores da seleção do Uruguai.

- O que ele disse é tudo verdade. Ele não mentiu ou exagerou em momento nenhum. Acho que falo por mim e pelos meus companheiros quando digo que os assuntos devem ser resolvidos no vestiário - declarou o meio-campista, pregando o diálogo como resolução para o conflito.

Apesar da fala, Valverde deixou claro que não se incomodou com o fato de Suárez expor os bastidores da Celeste. Isso porque, de acordo com o volante, "Suárez é ídolo do Uruguai e não precisa pedir permissão" para falar algo.

Relembre o caso

Na última semana, em entrevista ao canal "DSports", o atacante Luís Suárez, do Inter Miami (Estados Unidos), detonou o comportamento de Bielsa no comando da seleção sul-americana. O 'Pistolero' detalhou que o técnico sequer cumprimentava os jogadores no dia a dia.

- Na Copa América houve situações que me magoaram e que não contei por uma questão de convivência. Muitos jogadores fizeram reunião para pedir ao treinador que pelo menos nos desse bom dia. Ele nem sequer nos cumprimenta.

O atacante ainda afirmou que o técnico impede funcionários e jogadores de conviverem em tarefas cotidianas, como durante as refeições.

- Eles não deixa os funcionários entrarem e cumprimentarem e comerem conosco. Parte meu coração que a seleção viva assim hoje.

Valverde confirmou as declarações de Luís Suárez sobre o relacionamento de Marcelo Bielsa com os jogadores do Uruguai (Foto: Divulgação/AUF)

