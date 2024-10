Agustín Canobbio tem recebido chances pelo Uruguai (Reprodução/AUF TV)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 13:13 • Montevidéu (URU)

Agustín Canobbio, atacante do Athletico-PR, foi mais um jogador da seleção do Uruguai a reclamar do técnico Marcelo Bielsa. Nos últimos dias, tanto o elenco atual quanto Luis Suárez, recém-aposentado pela Celeste, têm movimentado questionamentos à convivência com "El Loco".

O ponta-esquerda revelou frustrações com Bielsa tanto na Copa América quanto nas Eliminatórias, e disse que a relação entre os dois acabou.

- Teve muita falta de respeito constantemente. Eu sou muito respeitoso, mas chegou uma hora que eu explodi. (Na Copa América,) Queria conversar e não foi o melhor. Fiquei calado para não manchar o grupo, que veio de um terceiro lugar, e segui o meu caminho, mas agora posso me expressar - afirmou o jogador.

Além de sair esbravejando e chutando objetos na disputa pelo terceiro lugar da competição, Canobbio também disse que foi apontado por Marcelo como culpado após um resultado negativo de 2023.

- Em uma análise de vídeo que ele fez, acabou me culpando por alguma coisa. Obviamente, o jogador sabe quando faz ou não uma boa partida, e nesse jogo me sentia bem individualmente. Mas me chocou muito a maneira como ele falou - disse Agustín.

Além de Canobbio e Luis Suárez, Federico Valverde também havia detalhado problemas; Giménez, há cerca de uma década com a Celeste, defendeu Bielsa e afirmou que acredita que os problemas podem ser resolvidos.

Sem o atacante do Furacão, que não foi convocado, a seleção do Uruguai volta a campo nesta sexta-feira (11), às 22h30 (horário de Brasília), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A equipe, terceira na classificação, visita o Peru no Nacional de Lima; quatro dias depois, recebe o Equador no Estádio Centenário, em Montevidéu.

