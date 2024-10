Pogba abre o jogo sobre futuro na Juventus após punição por doping

Paul Pogba, jogador da Juventus, foi suspenso por doping (Foto: Isabella Bonotto/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 17:57 • Redação do Lance!

A volta de Paul Pogba, da Juventus, aos campos de futebol está prevista para março de 2025. O jogador teve a punição por doping de quatro anos reduzida para 18 meses após decisão do CAS (Comitê Arbitral do Esporte), e deu entrevista a vários portais estrangeiros, como L’Équipe e Sky Sports.

Os assuntos abordados foram vários, do futuro após o retorno da punição ao jogador que mais o impressionou no período fora dos gramados. Houve espaço até para um desabafo sobre os perigos do universo do futebol.

Paul Pogba abre o jogo após punição

Diversos veículos da imprensa europeia têm noticiado que a Juventus, em comum acordo, deve encerrar o vínculo com o atleta após o retorno aos gramados. No caminho contrário dos rumores, o francês firmou compromisso com a Vecchia Signora.

- Nunca faltou o carinho dos torcedores. Não pude ter contato com os jogadores da Juve por motivos legais. Muitos colegas sempre me apoiaram. Não tive oportunidade de vê-lo (Thiago Motta) e nem conversar com ele, mas esse momento vai chegar. Acredito que voltarei preparado para treinar e jogar pela Juve. Agora sou jogador da Juventus. Só tem isso na minha cabeça hoje.

A última partida de Pogba aconteceu em setembro de 2023, há mais de um ano. O volante, que nunca escondeu a tristeza e a frustração com a punição sofrida, abriu o coração e projetou a retomada da carreira.

- Serei um novo Pogba: mais faminto, mais sábio e mais forte. Este ano trabalhei sozinho com os treinadores e estou pronto para voltar ao normal em 2025. Só tenho um desejo, que é jogar futebol - disse, acrescentando:

- Foi um ano muito difícil, o que mais me machucou foi passar todos os dias em frente ao estádio e ao Continassa (CT da Juventus) para acompanhar meus filhos à escola sem poder vir treinar ou jogar pela Juventus. Eu me senti como um leão enjaulado. A certa altura, quis sair de Itália com a minha família porque esta situação magoou demasiado o meu coração.

O afastamento do futebol, entretanto, não foi razão para o desligamento da profissão. Muito pelo contrario: Pogba afirmou que esteve atento ao mundo da bola no período de suspensão e elegeu o atleta que mais o surpreendeu nas partidas que assistiu.

- Lamine Yamal. Na Eurocopa, o que já me surpreendeu foi que ele tinha lição de casa para fazer durante o torneio. O sonho de todo mundo é fazer o que ele fez. Eu estou feliz por ele, menos por ter marcado contra a França nas semifinais... Mas ele é bom para o futebol.

Recado para outros jogadores

O atleta também mandou um recado para os outros jogadores de futebol. De acordo com ele, o mundo do futebol é repleto de perigos.

- Dinheiro. Fama. Redes. Na verdade, o maior perigo é não encontrar as pessoas que vão te proteger e que realmente estarão lá para te ajudar. O que um jogador de futebol precisa é estar bem cercado, com pessoas decentes ao seu redor.

