Saiba como as renovações podem impedir a vinda de Pogba ao Corinthians

O Corinthians ainda não realizou grandes contratações nesta janela de transferências. Neste ano, o objetivo da diretoria alvinegra é manter o elenco que terminou a temporada de 2023 para 2024. Se, por um lado, essa estratégia traz tranquilidade à comissão técnica, por outro, pode frustrar os torcedores que esperam a chegada de um grande astro.

O Timão já renovou o contrato do goleiro Hugo Souza, contratado em definitivo do Flamengo por R$ 4,8 milhões, com apoio da patrocinadora máster do clube, a casa de apostas Esportes da Sorte, por mais quatro anos. A empresa também contribui para o pagamento dos salários de Memphis.

Neste mês, o Corinthians trabalhou para ampliar os vínculos de duas peças importantes do elenco: o meia André Carrillo, até 2026, e o atacante Ángel Romero, pelo mesmo período. Além disso, o clube adiantou a renovação do volante Maycon, que deve permanecer por mais um ano.

Com os altos investimentos para manter o elenco, o sonho da Fiel em ver uma nova estrela internacional pode estar ameaçado. O Corinthians foi bastante ativo no mercado neste ano, o primeiro da gestão Augusto Melo, e será necessário mudar de postura

A Fiel sonha com a contratação de Pogba (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Prioridade no mercado

Em dezembro, o executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, destacou que o clube terá que ser menos audacioso no mercado. No último ano, o primeiro da gestão de Augusto Melo como presidente, o Timão gastou cerca de R$ 170 milhões em mais de 20 jogadores.

— Faremos o esforço necessário para manter o elenco. Entendemos que, com esse elenco, nossas metas esportivas para 2025 serão alcançadas. Temos, sim, conversas com o setor financeiro; já participei de algumas delas. Temos metas e objetivos que precisamos entender, mas esse não será o problema. Vamos ser criativos mais uma vez, trazendo jogadores, caso haja necessidade. Mas o nosso maior objetivo é manter os atletas que estão aí — disse o dirigente.

A 'novela' entre Corinthians e Pogba

A Fiel passou a sonhar com a contratação do meia, campeão mundial com a França em 2018, após o craque participar do programa "The Noite", do SBT, e declarar que jogaria de graça pelo Corinthians. A posição oficial da diretoria do clube é de que não há negociações abertas para a contratação do jogador. A comissão técnica do Timão está satisfeita com os jogadores disponíveis para o meio-campo e não deve fazer grandes contratações nesta janela de transferências.

Nesta semana, a Fatal Model, empresa especializada na promoção de anúncios de acompanhantes, se ofereceu para arcar com as despesas relacionadas à transferência do francês para o clube alvinegro. A empresa utilizou suas redes sociais para confirmar a proposta. Após a repercussão, o Corinthians negou que existam tratativas entre as partes para a contratação do astro francês.

O jogador de 31 anos não poderá atuar profissionalmente até março do próximo ano, já que cumpre uma suspensão por doping. Pogba testou positivo para testosterona em 2023, após uma partida do Campeonato Italiano contra a Udinese, enquanto ainda defendia a Juventus.