O Benfica venceu o Sporting por 1 a 0 e garantiu o título da Supertaça de Portugal. A decisão foi disputada no Estádio Algarve, na fronteira entre os concelhos de Faro e Loulé. O gol solitário da partida foi marcado por Pavlidis, garantindo a taça para os Encarnados.

Sporting x Benfica: como foi o jogo?

A decisão da Supertaça começou em ritmo acelerado, com os dois times mostrando disposição logo após o apito inicial. O Benfica, mesmo com algumas mudanças em relação à temporada passada, tentou controlar as ações nos primeiros minutos, apostando na posse de bola e na movimentação rápida pelos lados do campo. O Sporting, mesmo sem Gyökeres, sua principal referência ofensiva, respondeu à altura, levando perigo e mostrando organização.

Logo nos primeiros lances, os Leões chegaram a balançar as redes, mas o gol foi anulado por uma infração na origem da jogada, gerando protestos dos jogadores e da torcida. O jogo seguiu equilibrado, com muita disputa no meio-campo e poucas chances claras de gol. Richard Ríos, recém-contratado pelo Sporting, fazia sua estreia e se destacou com bons passes e movimentação, sendo uma das válvulas de escape da equipe.

O Benfica sentia a ausência de jogadores como Di María, que deixaram o elenco, e apostava nas jogadas individuais de Pavlidis e na velocidade de seu ataque. Ainda assim, o primeiro tempo terminou sem gols, refletindo o equilíbrio e a cautela das equipes na criação ofensiva.

Jogadores do Benfica e Sporting em disputa, no jogo válido pela Supertaça de Portugal (Foto: CARLOS COSTA / AFP)

Na segunda etapa, o cenário mudou. As duas equipes voltaram mais agressivas, buscando o gol com mais intensidade. O lance decisivo veio em uma jogada trabalhada pelo meio. Richard Ríos fez ótima ação individual, girou sobre o marcador e lançou Pavlidis na ponta esquerda. O atacante encontrou Dahl, que cruzou rasteiro. A defesa afastou parcialmente, e a bola sobrou para o próprio Pavlidis, que finalizou forte e rasteiro para garantir o título ao Benfica.

Mesmo após o gol, o jogo permaneceu movimentado. O Sporting teve boas chances de empatar, especialmente com Trincão, que parou em uma grande defesa de Trubin. A reta final foi marcada por tensão, faltas duras e discussões, mas o placar não mudou. Com isso, o Benfica garantiu o título da Supertaça de Portugal.

O que vem por aí?

Com a vitória, o Benfica conquista a Supertaça e inicia a temporada com moral. O time volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 16h (de Brasília), contra o Nice, na fase preliminar da Champions League. Já o Sporting estreia no Campeonato Português no dia 8 de agosto, às 16h15, diante do Casa Pia.

