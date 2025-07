Chelsea pagará mais de R$ 250 milhões por promessa do Ajax

Hato, defensor de 19 anos, será o quarto reforço do Chelsea nesta janela.

O Chelsea chegou a um acordo pela transferência de uma das grandes promessas do Ajax. Os Blues vão pagar 43 milhões de euros (R$ 276,8 milhões na cotação atual) pelo holandês Jorrel Hato, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O defensor de 19 anos será o quarto reforço adquirido nesta janela de verão para o time de Enzo Maresca.

Seguindo a política de contratação de jovens, o Chelsea propôs ao zagueiro holandês um contrato de sete temporadas. Este padrão de vínculo alongado vem sendo uma prática recorrente da administração de Todd Boehly, proprietário dos Blues, que busca oferecer salários maiores, mas com melhor amortização mediante o longo prazo. Dessa forma, Jorrel Hato será mais um talento a ser lapidado em Stamford Bridge.

Hato se junta os atacantes Liam Delap, João Pedro e Jamie Gittens como reforços contratados nesta janela. Além deles, o Chelsea terá a chegada do quarteto Estêvão, Dário Essugo, Mamadou Sarr e Kendry Páez, jovens que foram contratados anteriormente, mas que só integrarão o elenco de Enzo Maresca a partir de 2025/26 por conta do limite de idade para concluir transferências.

Novo reforço do Chelsea, Jorrel Hato em ação pelo Ajax (Foto: Divulgação/AFC Ajax)

Perfil do novo zagueiro do Chelsea

Jorrel Hato surgiu como uma das grandes promessas do futebol mundial em sua posição. Formado nas categorias de base do Ajax, Hato estreou no time principal ainda na temporada 2022/23, quando tinha apenas 16 anos, e, desde então, atuou em 111 partidas pelo tradicional clube holandês. Apesar de jovem, o zagueiro também já soma seis convocações para a seleção principal da Holanda.

