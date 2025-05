Ex-técnico do Barcelona, Xavi contesta críticas a Ancelotti: ‘Não é justo’

Ex-técnico do Barcelona, Xavi contestou as críticas direcionadas a Carlo Ancelotti por conta de sua temporada com o Real Madrid. Em entrevista ao "The Athletic", o espanhol não aprova a postura dos torcedores com o comandante italiano.

- Veja o que aconteceu com Ancelotti, com todos o criticando. Não é justo. Ganhou 30 títulos em 10 anos e o criticam como se não tivesse vencido nada. Valverde (técnico do Athletic Bilbao) explicou com perfeição: "Se criticam Ancelotti, que esperança existe para os outros?". A pressão na Espanha é muito difícil, especialmente no Barcelona e Real Madrid.

Sem trabalho desde junho de 2024 quando saiu do Barcelona, Xavi afirmou não ter pressa para arrumar um novo emprego. No entanto, o treinador indiciou onde pretende trabalhar no futuro, tendo em mente que o projeto a longo prazo é sua prioridade.

- Não tenho pressa, mas gostaria de um bom projeto. Me encantaria trabalhar na Premier League, porque gosto da paixão que existe ali. Na Espanha é tudo sobre resultado. O Chelsea com Maresca tem um bom projeto, o Arsenal com o Arteta tem um bom projeto. O clube confiou no processo e seguiu, embora tenha tido temporadas difíceis. Na Espanha, isso não existe.

Assim como Xavi na última temporada, Ancelotti vem sendo criticado por não ter conquistado títulos considerados relevantes com o Real Madrid em 2024/2025. Nessa campanha, o italiano conquistou o Intercontinental de Clubes e a Supercopa da Europa.