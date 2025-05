Xavi revela conversa e pedido de Hansi Flick no Barcelona

Apesar de não ter dado continuidade ao seu trabalho no Barcelona, Xavi Hernández não deixou o clube pelas portas dos fundos. Além de manter sua idolatria da época de jogador intacta, ele ainda segue ativo sobre assuntos do clube. Recentemente, por exemplo, teve conversa com Hansi Flick, atual comandante dos Culés. Em entrevista ao "The Athletic", revelou qual foram as pautas de discussão.

A revelação da conversa com Hansi Flick sobre o Barcelona foi feita de forma natural, com Xavi relatando que, mesmo longe do clube, segue carregando consigo o carinho. Em sua fala, o ídolo cita como o Barça dominou sua família como um todo até chegar a seus filhos na escola.

— Somos uma família de torcedores do Barcelona. Se o time joga, nós assistimos, seja o masculino ou feminino. As crianças colecionam figurinhas. Estamos felizes do Barça estar indo tão bem. Muitas pessoas acham que eu não estaria feliz por não estar lá, mas estou feliz com o que Hansi Flick e o time estão fazendo. Hansi veio aqui para me ver e conversamos por duas horas — iniciou.

— Temos uma boa relação e ele me disse: 'Muito obrigado. O que você ajudou a criar aqui me deixa muito feliz. Os jogadores treinam pesado e parte dessa mentalidade veio de você'. Aí você precisa lidar com o que a mídia diz... sobre ser difícil no Barcelona, que algo positivo do técnico atual era negativo do outro (eu). Não precisa ser desse jeito. Eu tenho boa relação com Flick e os jogadores, assim como eu tive com Ronald Koeman. Ele deveria ser creditado por trazer o Gavi, Baldé e outros jovens, que eu me beneficiei para ser campeão — completou.

Xavi foi o técnico responsável por construir o atual Barcelona comandado por Hansi Flick. Foram dois anos e meio frente ao clube catalão, tirando o time de uma posição que não disputava os principais títulos para se tornar referência na Espanha e Europa como um todo. Assim como citou Koeman, Xavi também foi responsável por dar chances a jovens promissores, como Pau Cubarsí e Lamine Yamal. Foram dois títulos conquistados: La Liga e Supercopa da Espanha em 2022/23.

Próximos jogos do Barcelona

Eliminado pela Inter de Milão na semifinal da Champions League, o Barcelona ainda disputa o título do Campeonato Espanhol. Com quatro rodadas para o fim, os Culés figuram a primeira colocação com quatro pontos de vantagem para o Real Madrid, adversário no próximo domingo (11).

Barcelona x Real Madrid - 11 de maio Espanyol x Barcelona - 15 de maio Barcelona x Villarreal - 18 de maio Athletic Bilbao x Barcelona - 25 de maio

