Astro do PSG manda recado para Yamal: ‘Vai ter que jogar’

Nesta quarta-feira (1º), PSG e Barcelona se enfrentam em grande duelo na Champions League. Antes do confronto, Achraf Hakimi deu entrevista coletiva e mandou recado para Lamine Yamal, astro blaugrana. O marroquino afirmou que, apesar do talento do jogador, ele vai ter que jogar contra o melhor lateral-esquerdo do mundo, que não promete dar facilidade ao espanhol.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

– Não está do meu lado, mas acho que ele jogará contra o melhor lateral-esquerdo do mundo: Nuno Mendes. Ele é capaz de parar Lamine Yamal, como já fez com outros atacantes semelhantes. Tentaremos ajudar Nuno a evitar o mano a mano, porque conhecemos bem as capacidades do adversário – disse o lateral marroquino.

continua após a publicidade

Além de falar sobre Yamal, Hakimi projetou o confronto com o Barcelona. Ele lembrou que tem boas recordações diante do clube catalão, já que venceu no último encontro, e afirmou que espera repetir o resultado. O marroquino também elogiou o estilo de jogo das duas equipes e destacou o momento vivido pelo PSG.

– Para mim, foi uma boa lembrança. Ganhamos na última vez que estive aqui e espero repetir amanhã. Sei que será difícil, pois enfrentaremos um time muito forte, com grandes jogadores e um estilo parecido com o nosso. Será um jogo muito bonito de jogar e de assistir – disse Hakimi.

continua após a publicidade

Último confronto entre os jogadores foi favorável para o português

O confronto também reserva um duelo particular. Nuno Mendes e Lamine Yamal já se enfrentaram em duas oportunidades recentes. A primeira foi em 2024, na Champions League, quando o espanhol ainda estava em início de carreira no profissional. Apesar do bom desempenho individual de Yamal, o Barcelona saiu derrotado.

Nuno Mendes e Yamal batalhando na final da Nations League (Foto: Reprodução/X)

Há discussões se Yamal saiu vencedor no primeiro duelo, mas no segundo a conclusão é única: deu Nuno Mendes. O duelo aconteceu na final da Nations League entre Portugal e Espanha e desta vez, o português foi absoluto: anulou o jovem atacante, marcou um gol e ainda deu assistência para Cristiano Ronaldo, sendo o grande destaque do título luso.

Onde assistir ao jogo do Barcelona e PSG

Barcelona e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (1), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP), e terá transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.