Sobre novo projeto, Estêvão garante: ‘Gol mais importante da minha carreira’
Início das atividades tem previsão de lançamento até final de 2027
Estêvão Willian, joia do Palmeiras, que busca cada vez mais seu espaço no Chelsea de Enzo Maresca, lançou o Instituto Estêvão Willian (IEW) em sua cidade natal, Franca (SP). O projeto foi anunciado nesta segunda, em cerimônia na Câmara Municipal de Franca.
O Instituto Estêvão Willian tem a missão de transformar a vida de crianças, adolescentes e suas famílias (entre 2 e 3 mil jovens de 7 a 18 anos) por meio da educação, esporte, cultura e saúde. O Instituto vai oferecer aulas de esportes, dança, artes, inglês, informática, reforço escolar, cursos profissionalizantes para os pais e atendimento médico.
- O futebol me ensinou a correr atrás, a não desistir. Com essa iniciativa, eu espero marcar o gol mais importante da minha carreira. Que eles possam aprender, se divertir e sonhar grande. Nada é mais importante que gerar oportunidades e mudar a vida de quem mais precisa - disse Estêvão.
A inauguração do espaço e o início das atividades tem previsão de lançamento até final de 2027.
Por que Estêvão não vai jogar o mundial Sub-20?
Alguns dos principais nomes sub-20 do Brasil como Endrick, do Real Madrid, Estêvão, do Chelsea, e Rayan, do Vasco, não puderam ser convocados.
O Mundial sub-20 acontece, justamente, durante as temporadas europeia e brasileira e com isso, destaques da seleção canarinho não foram liberados pelos seus clubes. Recém-contrado pelo Chelsea, da Inglaterra, Estêvão não viajou com a delegação para o Chile uma vez que o campeão da Copa do Mundo de Clubes não liberou o atleta.
Tudo sobre
