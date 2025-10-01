Estêvão Willian, joia do Palmeiras, que busca cada vez mais seu espaço no Chelsea de Enzo Maresca, lançou o Instituto Estêvão Willian (IEW) em sua cidade natal, Franca (SP). O projeto foi anunciado nesta segunda, em cerimônia na Câmara Municipal de Franca.

O Instituto Estêvão Willian tem a missão de transformar a vida de crianças, adolescentes e suas famílias (entre 2 e 3 mil jovens de 7 a 18 anos) por meio da educação, esporte, cultura e saúde. O Instituto vai oferecer aulas de esportes, dança, artes, inglês, informática, reforço escolar, cursos profissionalizantes para os pais e atendimento médico.

- O futebol me ensinou a correr atrás, a não desistir. Com essa iniciativa, eu espero marcar o gol mais importante da minha carreira. Que eles possam aprender, se divertir e sonhar grande. Nada é mais importante que gerar oportunidades e mudar a vida de quem mais precisa - disse Estêvão.

A inauguração do espaço e o início das atividades tem previsão de lançamento até final de 2027.

Por que Estêvão não vai jogar o mundial Sub-20?

Alguns dos principais nomes sub-20 do Brasil como Endrick, do Real Madrid, Estêvão, do Chelsea, e Rayan, do Vasco, não puderam ser convocados.

O Mundial sub-20 acontece, justamente, durante as temporadas europeia e brasileira e com isso, destaques da seleção canarinho não foram liberados pelos seus clubes. Recém-contrado pelo Chelsea, da Inglaterra, Estêvão não viajou com a delegação para o Chile uma vez que o campeão da Copa do Mundo de Clubes não liberou o atleta.

