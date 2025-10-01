Mourinho revela interação inusitada com presidente do Real Madrid: ‘Me ligou’
Florentino foi um dos primeiros a entrar em contato para parabenizá-lo por assinar com o Benfica
Em zona mista após a derrota do Benfica para o Chelsea, por 1 a 0, na Champions League, o técnico José Mourinho revelou uma conversa com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Segundo o português, o mandatário merengue foi um dos primeiros a entrar em contato para parabenizá-lo por assinar com as Águias.
Na coletiva de imprensa posterior, Mourinho foi sincero ao explicar os motivos que o levaram a aceitar o desafio do Benfica. O treinador deixou claro que sua decisão não foi por nostalgia de voltar à sua terra natal, mas sim pelo projeto esportivo da equipe.
— Eu estava tranquilo em casa depois do Fenerbahçe, jamais pensei que seria Portugal ou Benfica. Não precisava voltar para casa, minha família está em Londres, e voltei para Portugal porque é o Benfica — confessou Mourinho.
— Agora que estive falando para a Espanha, Florentino me mandou uma mensagem e disse que estava muito contente por eu ter voltado para um clube do meu nível, o mesmo Florentino que é presidente do Real Madrid — revelou.
"The Special One" voltou ao futebol português mais de duas décadas depois de sua primeira passagem. Após a conquista da Champions League em 2003/04 com o Porto, Mourinho assumiu o comando do Chelsea na temporada seguinte e iniciou uma trajetória de sucesso fora do país, treinando clubes como Inter de Milão, Real Madrid, Manchester United, Tottenham e Fenerbahçe.
Mourinho pelo Real Madrid
Mourinho foi técnico do Real Madrid entre 2010 e 2013, marcada por diversos troféus, embates com o Barcelona de Pep Guardiola e o início da passagem de Cristiano Ronaldo no time galático. O treinador português foi contratado com o objetivo principal de encerrar o jejum dos Blancos na Champions, mas não conseguiu o título. No entanto, levou uma Copa do Rei, uma La Liga e uma Supercopa da Espanha.
