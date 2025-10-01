Atitude de Trump faz Uefa tomar decisão sobre banimento de Israel

A Uefa decidiu adiar a votação sobre a possível suspensão de Israel de suas competições, informou nesta quarta-feira (1) o vice-presidente da Fifa, Victor Montagliani. Segundo o dirigente, a medida foi tomada para aguardar o resultado da mais recente tentativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de propor um acordo de paz para encerrar o conflito em Gaza.

A pressão sobre a entidade europeia vinha crescendo após um grupo de especialistas independentes da Organização das Nações Unidas (ONU) recomendar que tanto a Fifa quanto a Uefa suspendessem a Associação Israelense de Futebol (IFA). Diversos veículos chegaram a noticiar que a Uefa convocaria uma reunião emergencial nesta semana para decidir o caso, mas Montagliani esclareceu que a decisão foi de aguardar os próximos desdobramentos.

— A Uefa disse que vai pausar a votação e esperar pelo plano de paz. Mas, antes de tudo, (a IFA) é membro da Uefa e cabe a eles lidar com isso. Eu respeito o processo e qualquer decisão que tomarem — afirmou o canadense de 60 anos, que também preside a Concacaf, durante conferência de negócios esportivos em Londres.

Federação Palestina faz pressão para suspensão

O pedido de suspensão feito pela Federação Palestina de Futebol (PFA) não é novo. Desde 2014, a entidade já apresentou várias solicitações semelhantes. A mais recente ocorreu no Congresso da Fifa em maio de 2024, em Bangcoc. Na ocasião, o presidente Gianni Infantino encomendou uma análise jurídica independente sobre a denúncia palestina, posteriormente encaminhada aos comitês disciplinares e de governança em outubro do mesmo ano — sem atualizações desde então.

Enquanto isso, a Uefa enfrenta maior pressão política e esportiva, já que clubes e seleções de Israel disputam torneios europeus. Esse cenário se intensificou após um relatório da ONU acusar Israel de cometer genocídio em Gaza, acusação negada por Tel Aviv. A repercussão levou países como França e Reino Unido a reconhecer oficialmente a Palestina como Estado independente.

Uefa x Israel: Torcedores do PAOK, da Grécia erguem bandeiras da Palestina em partida contra o Maccabi Tel-Aviv, em partida válida pela Europa League (Foto: Sakis Mitrolidis/ AFP)

Outras entidades internacionais pedem banimento de Israel

Organizações de direitos humanos também aumentaram o tom. A Amnesty International enviou uma carta a Fifa e Uefa pedindo o banimento imediato de clubes israelenses até que a IFA impeça equipes de assentamentos ilegais na Cisjordânia de disputar ligas nacionais.

Calendário da seleção israelense

Israel, que joga suas partidas em casa na Hungria, tem compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Noruega (11 de outubro, em Oslo) e a Itália (14 de outubro, em Údine). No momento, israelenses e italianos somam nove pontos cada no Grupo I, seis a menos que os noruegueses.

