A atual temporada mal chegou ao fim, mas o Atlético de Madrid já trabalha internamente para renovar seu elenco. Mesmo brigando pelo título das principais competições, os Colchoneros encerrarão o calendário sem um título sequer. Neste sentido, irá ao mercado para buscar contratações, assim como abrirá mão de nomes que não conta mais. Um deles é o do brasileiro Samuel Lino.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Utilizado em 40 jogos da temporada, sendo 25 como titular, Samuel Lino é visto com bons olhos para deixar o Atlético de Madrid por um simples motivo: sua valorização no mercado. Lateral-esquerdo de ofício, o brasileiro é bivalente, podendo executar bem a função de ala. Informações do jornal "Marca" indicam que sua venda pode ser útil no investimento em outras posições.

continua após a publicidade

Dois deles já são indicados como Romero, do Tottenham, e Baena, do Villarreal, que totalizariam cerca de 130 milhões de euros (R$ 836 milhões). Além da dupla, o periódico aponta que o Atleti buscará reforçar as seguintes posições no próximo mercado: lateral-esquerdo, ponta esquerdo, volante, atacante e goleiro reserva.

Pesa também contra Samuel Lino o fato de não ter conseguido evoluir mais na atual temporada, a qual soma quatro gols e seis assistências. No ano passado, quando assumiu a titularidade do Atlético de Madrid, teve impacto imediato, contribuindo com oito tentos e oito passes. Samuel é avaliado em 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) pelo "Transfermarkt" e tem contrato até junho de 2027.

continua após a publicidade

Samuel Lino comemorando gol na Champions League(Foto: by JAVIER SORIANO / AFP)

Na mira do Atlético de Madrid, Romero admite sonho

Cotado como reforço do Atlético de Madrid, o zagueiro Cuti Romero admitiu que amaria jogar no futebol espanhol. No Tottenham desde 2022, o argentino possui contrato válido até junho de 2027.

— La Liga é o que restou para eu jogar, eu amaria, para te dizer a verdade. Eu amaria jogar lá (na Espanha) porque é a liga que está faltando para mim — disse Romero em entrevista recente ao "Tyc Sports".