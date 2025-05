Real Madrid ataca árbitro duramente antes de jogo de La Liga

O Real Madrid tem um confronto complicado com o Celta de Vigo no domingo (4), pela 34ª rodada de La Liga. E para ampliar a pressão sobre a arbitragem em vias de momentos decisivos do campeonato, a diretoria voltou a se utilizar da RMTV para intimidar a arbitragem. E desta vez, de forma dura.

Através da produtora, o clube divulgou um vídeo com erros do árbitro Jesús Gil Manzano, que conduzirá o confronto. Um deles foi descrito pelos Merengues como "um dos maiores escândalos dos tempos atuais": a polêmica no duelo com o Valencia, em visita ao Mestalla na temporada 2023-24.

A equipe liderava o Espanhol, e empatava por 2 a 2 fora de casa, com dois gols de Vini Jr. No último lance do encontro, Luka Modric cobrou escanteio, e Mamardashvili cortou de soco; no rebote, pelo lado da área, Brahim Díaz girou e cruzou para Bellingham, que testou e virou o jogo. Porém, Manzano apitou no ato da batida do hispano-marroquino para findar o confronto, o que gerou muita reclamação, e inclusive, a expulsão do inglês.

Depois da polêmica, o árbitro ficou suspenso por algumas semanas, mas retornou ao quadro do Comitê Técnico de Arbitragem (CTA) da Espanha, e apitou três partidas do Real em 2024-25, sendo uma delas a derrota para o Barcelona na Supercopa, em janeiro. Esta será a primeira vez que o extremadurense estará no Santiago Bernabéu. Hernández Maeso, responsável pelo VAR, também foi citado pela produtora audiovisual.

👀 Arbitragem de Real Madrid x Celta de Vigo, por La Liga

🕴️ Árbitro: Gil Manzano

🚩 Assistente 1: Nevado Rodríguez

🚩 Assistente 2: Martínez Nicolás

4️⃣ Quarto árbitro: Pérez Peraza

📺 VAR: Hernández Maeso

📺 AVAR: Rodríguez Moreno

Real Madrid e Celta de Vigo se enfrentam neste domingo (4), às 9h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), em jogo válido pela 34ª rodada de La Liga. Os comandados de Ancelotti estão a quatro pontos do líder Barcelona, com apenas cinco jogos para o fim do torneio.