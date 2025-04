Barcelona pede adiantamento de partida da La Liga; entenda

Na briga pelo título de La Liga, o Barcelona fez um pedido de adiantamento à organização do campeonato visando a integridade física dos seus atletas. Os Culés formalizaram uma carta solicitando que o jogo contra o Valladolid, marcado para 3 de maio, aconteça em um horário mais cedo.

Segundo a "EFE" (Federação Espanhola de Futebol), o Barcelona teria pedido à La Liga o adiantamento da partida para às 13h00, 15h15 ou 17h30, todos no horário da Espanha e no mesmo dia. O duelo válido pela 34ª rodada está inicialmente marcado para acontecer às 20h00, no Estádio José Zorrilla, sendo este o último horário.

A partida contra o Valladolid será a última do Barcelona antes do jogo de volta da semifinal da Champions, contra a Inter de Milão, marcada para o dia 6. O jogo em questão será na Itália e, por isso, o clube catalão entende que qualquer tempo a mais de descanso para seus atletas será de suma importância.

Caso a EFE não acate o pedido, a partida iria terminar por volta das 22h00. Pela logística, o Barcelona retornaria à Catalunha na mesma noite, fazendo com que seus jogadores chegassem em suas casas apenas de madrugada.

Antes do duelo contra o Valladolid, o Barcelona terá dois grandes confrontos que podem definir o rumo do final de sua temporada. No sábado (26), os Culés enfrentam o Real Madrid pela final da Copa do Rei, em jogo único. Já na próxima quarta-feira, dia 30, fazem a partida de ida da semi da Champions, em casa, contra a Inter.

Barcelona vence Mallorca e se aproxima de título de LaLiga

Jogadores do Barcelona comemorando gol da vitória (Foto: LLUIS GENE / AFP)

Nesta terça-feira (22), o Barcelona venceu o Mallorca por 1 a 0 pela 33ª rodada de La Liga. Apesar da pressão dos Culés, o jogo terminou apenas com um gol solitário, que saiu dos pés de Dani Olmo. Com o resultado, o Barcelona dá mais um passo na conquista da LaLiga